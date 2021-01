NATIONS UNIES (AP) – Le Secrétaire général Antonio Guterres a déclaré jeudi « il y a des raisons d’espérer » des progrès vers la fin du conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies après des années d’inaction.

Il a déclaré que les Nations Unies exploreraient toutes les initiatives pour faciliter «un véritable processus de paix» basé sur la solution à deux États.

Faisant clairement référence à l’ancienne administration américaine sans nommer alors le président Donald Trump, le chef de l’ONU a déclaré: «nous étions complètement enfermés dans une situation dans laquelle aucun progrès n’était visible».

Guterres n’a également fait aucune mention de l’annonce faite mardi par l’administration du président américain Joe Biden qu’elle rétablissait les relations avec les Palestiniens et renouvelait l’aide aux réfugiés palestiniens, un renversement de la coupure de Trump et un élément clé de son nouveau soutien à une solution à deux États.

Mais le secrétaire général a précisé que l’approche plus impartiale de Biden ouvrait la possibilité de réunions des médiateurs du Quatuor du Moyen-Orient – États-Unis, ONU, Union européenne et Russie – qui étaient auparavant bloquées ainsi que des efforts de paix plus larges.

« Nous avons essayé pendant longtemps de faire en sorte que le Quatuor se réunisse, mais nous n’avons jamais eu l’accord de tous les membres pour que cela soit possible », a déclaré Guterres lors d’une conférence de presse. «Et nous avons essayé d’avoir d’autres formules inclusives – possible d’un Quatuor élargi avec plusieurs autres acteurs importants de la région, et malheureusement, cela n’a pas été possible jusqu’à présent.»

«Je pense que c’est devenu possible maintenant», a-t-il dit, mais a souligné qu’un processus de paix ne peut réussir que s’il repose sur une solution à deux États et «tous les accords internationaux qui existent déjà à cet égard».

Guterres a exprimé l’espoir que les élections «dans l’État de Palestine» et les élections en Israël «contribueront également à créer un environnement positif pour l’avenir du processus de paix… et pour les droits du peuple palestinien, à savoir son droit à l’autodétermination et son droit à l’indépendance, à être pleinement respecté. »

Les Palestiniens ont prévu des élections législatives le 22 mai et des élections présidentielles le 31 juillet et Israël organisera des élections législatives le 23 mars.

Pendant plus de trois décennies, les Palestiniens ont cherché un État indépendant en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est, territoires saisis par Israël lors de la guerre de 1967. Israël s’est retiré de Gaza en 2005, mais a imposé un blocus paralysant lorsque le groupe militant palestinien Hamas a pris le pouvoir des forces du président palestinien Mahmoud Abbas en 2007.

Il n’y a pas eu de pourparlers de paix de fond entre Israël et les Palestiniens depuis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été élu pour la première fois il y a plus de dix ans, et les deux parties sont farouchement divisées sur les questions fondamentales du conflit.

Lors de la réunion du Conseil de sécurité de mardi, le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riad Malki, a appelé à la relance du Quatuor et a réitéré l’appel du président Abbas pour une conférence internationale de paix «qui peut marquer un tournant dans ce conflit». Il a également exprimé l’espoir que «les États-Unis joueront un rôle important dans les efforts multilatéraux de paix au Moyen-Orient».

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou était convaincu que le Quatuor, en étroite collaboration avec les deux parties et les États arabes, «pouvait jouer un rôle très, très efficace».

À l’appui de l’appel d’Abbas pour une conférence internationale, Lavrov a proposé de tenir une réunion ministérielle ce printemps ou cet été avec le Quatuor et l’Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis et Bahreïn ainsi que l’Arabie saoudite pour analyser la situation actuelle et aider «au lancement d’un dialogue »entre Israéliens et Palestiniens.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan, a déclaré que le gouvernement reste disposé à faire la paix «quand il y a un partenaire volontaire», mais il a accusé Abbas d’incitation à la violence. Il a dit qu’Abbas devrait venir à la table des négociations «sans faire de demandes scandaleuses et ne pas appeler à une autre conférence internationale inutile.

L’administration du président Donald Trump a fourni un soutien sans précédent à Israël, reconnaissant Jérusalem comme la capitale d’Israël, déplaçant l’ambassade américaine de Tel Aviv, réduisant l’aide financière aux Palestiniens et inversant le cours de l’illégitimité des colonies israéliennes sur des terres revendiquées par les Palestiniens.

Le plan de paix dévoilé par Trump il y a un an envisageait un État palestinien disjoint qui a cédé des parties clés de la Cisjordanie à Israël, se rangeant du côté d’Israël sur des questions litigieuses clés, notamment les frontières et le statut de Jérusalem et des colonies juives. Il a été rejeté avec véhémence par les Palestiniens.