Le chef de l’ONU tire la sonnette d’alarme en cas de guerre nucléaire — RT World News

Antonio Guterres a averti que le risque d’un conflit catastrophique est à son plus haut niveau depuis l’effondrement de l’URSS.

Les progrès technologiques et l’escalade des tensions géopolitiques mettent en péril la population mondiale, avec le risque le plus élevé de conflit nucléaire depuis l’éclatement de l’Union soviétique en 1991, a averti le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

« L’humanité est sur le fil du couteau » Guterres a déclaré dans un message enregistré discours présenté vendredi lors de la réunion annuelle de l’Arms Control Association à Washington. « Le risque d’utilisation d’une arme nucléaire a atteint des sommets jamais vus depuis la guerre froide. »

Le chef de l’ONU a affirmé que les pays étaient engagés dans une « course aux armements qualitative » en utilisant des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) pour renforcer leur préparation à un conflit potentiel. De telles avancées sont « multiplier le danger » des armes nucléaires sont utilisées, a-t-il ajouté, et le dernier accord de contrôle des armements entre les États-Unis et la Russie expirera en 2026.















Guterres a fait ces commentaires alors que le soutien américain à l’Ukraine dans sa bataille contre la Russie alimente les craintes d’un conflit plus large, potentiellement nucléaire. Les États-Unis et d’autres membres de l’OTAN ont accusé Moscou de brandir des armes nucléaires, tandis que les dirigeants russes ont souligné qu’une implication accrue de l’Occident dans le conflit ukrainien pourrait déclencher une escalade.

« Nous ne brandissons pas (d’armes nucléaires) » » a déclaré vendredi le président russe Vladimir Poutine lors d’une audience au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Il a réitéré que la Russie n’envisagerait d’utiliser des armes nucléaires que dans le cas où sa souveraineté ou son intégrité territoriale serait menacée, et a ajouté : « Je ne crois pas que ce soit le cas actuellement. »

Alors que Poutine a insisté sur le fait que Moscou n’a jamais été le premier à utiliser une rhétorique nucléaire agressive, Guterres a suggéré le contraire : « Le chantage nucléaire a réapparu avec des menaces de catastrophe nucléaire imprudentes. »

Les États dotés de l’arme nucléaire doivent montrer la voie en forgeant de nouveaux engagements en matière de non-prolifération, a déclaré le secrétaire général. Il a appelé à la réaffirmation d’un moratoire sur les essais nucléaires, à l’engagement de ne pas lancer de première frappe et à ce que les bases soient jetées pour un successeur à l’accord New START avant son expiration. Les grandes puissances doivent également faire face à la menace de l’IA en acceptant que toute décision de lancement soit prise en compte. « fabriqué par des humains, pas par des machines ou des algorithmes. »

En 2022, le président américain Joe Biden a approuvé une nouvelle posture de défense nationale qui laisse la porte ouverte à une éventuelle première frappe nucléaire de Washington. Il a rompu l’engagement pris lors de sa campagne présidentielle de 2020 de restreindre les utilisations potentielles de l’arsenal nucléaire américain, faisant plutôt le contraire.

La Chine a appelé à un « pas de première utilisation » traité et a exclu de lancer une première frappe. Les responsables américains ont répondu en remettant en question la sincérité de Pékin, compte tenu de la prétendue montée en puissance de son programme d’armes nucléaires. Moscou a suspendu sa participation à l’accord New START, citant les déclarations américaines sur la réalisation de l’accord New START. « Défaite stratégique » de la Russie en armant l’Ukraine.