Le chef de l’ONU soutient la démocratie au Myanmar 2 ans après le coup d’État

NATIONS UNIES – Deux ans après la prise du pouvoir par l’armée du Myanmar, le secrétaire général Antonio Guterres a exprimé lundi son soutien aux aspirations démocratiques du peuple du Myanmar et a averti que les élections prévues par l’armée dans le cadre d’une répression contre les civils et les dirigeants politiques “risquaient d’exacerber l’instabilité”. Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que le secrétaire général condamnait fermement toutes les formes de violence au Myanmar alors que la crise dans le pays s’aggrave “et alimente de graves implications régionales”.

Le 1er février 2021, l’armée a pris le pouvoir du gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi, l’arrêtant ainsi que les principaux membres de son parti au pouvoir, la Ligue nationale pour la démocratie, qui avait remporté une victoire écrasante pour un deuxième mandat en novembre 2020. élection.

Les forces de sécurité ont réprimé l’opposition généralisée à la prise de contrôle militaire avec une force létale, tuant près de 2 900 civils et arrêtant des milliers d’autres personnes qui se sont engagées dans des manifestations non violentes. La répression sauvage a déclenché une résistance armée dans une grande partie du pays. Le gouvernement militaire a qualifié les principales organisations opposées au régime de l’armée de groupes «terroristes».

L’armée a promulgué une nouvelle loi sur l’enregistrement des partis politiques, publiée vendredi, qui rendra difficile pour les groupes d’opposition de défier sérieusement les candidats soutenus par l’armée lors des élections générales prévues plus tard cette année. Il fixe des niveaux minimaux pour les partis, y compris des niveaux d’adhésion 100 fois plus élevés que lors des élections de 2020, ainsi que des exigences de financement strictes.

António Guterres “est préoccupé par l’intention déclarée de l’armée d’organiser des élections dans un contexte d’intensification des bombardements aériens et d’incendies de maisons civiles, ainsi que des arrestations, intimidations et harcèlements continus de dirigeants politiques, d’acteurs de la société civile et de journalistes”, a déclaré le porte-parole de l’ONU. “Sans conditions permettant au peuple du Myanmar d’exercer librement ses droits politiques, les élections proposées risquent d’exacerber l’instabilité.”

Le secrétaire général “continue d’être solidaire avec le peuple du Myanmar et de soutenir ses aspirations démocratiques à une société inclusive, pacifique et juste et à la protection de toutes les communautés, y compris les Rohingyas”, a déclaré Dujarric.

La discrimination de longue date contre les musulmans rohingyas au Myanmar à majorité bouddhiste, y compris le déni de citoyenneté et de nombreux autres droits, a explosé en août 2017 lorsque l’armée du Myanmar a lancé ce qu’elle a appelé une campagne de déminage dans le nord de l’État de Rakhine en réponse aux attaques contre la police et les gardes-frontières par un Rohingya. groupe militant. Plus de 700 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh, où ils restent dans des camps, alors que les troupes auraient commis des viols et des meurtres en masse et incendié des milliers de maisons.

En janvier 2020, la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l’ONU, a ordonné au Myanmar de faire tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher le génocide contre les Rohingyas. Deux jours plus tôt, une commission indépendante mise en place par le gouvernement du Myanmar avait conclu qu’il y avait des raisons de croire que les forces de sécurité avaient commis des crimes de guerre contre les Rohingyas, mais pas un génocide.

Guterres a salué la toute première résolution sur le Myanmar adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU le 21 décembre exigeant la fin immédiate de la violence dans ce pays d’Asie du Sud-Est et exhortant ses dirigeants militaires à libérer tous les prisonniers “détenus arbitrairement”, y compris Suu Kyi, et à restaurer les institutions démocratiques.

La résolution appelle les parties adverses à poursuivre le dialogue et la réconciliation et exhorte toutes les parties « à respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et l’État de droit ».

Le secrétaire général considère la résolution « comme une étape importante et souligne l’urgence d’une unité internationale renforcée », a déclaré Dujarric.

Le porte-parole a déclaré que l’envoyée spéciale de l’ONU pour le Myanmar, Noeleen Heyzer, coordonnera étroitement avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est l’appel du Conseil de sécurité “à s’engager de manière intensive avec toutes les parties concernées au Myanmar pour mettre fin à la violence et soutenir un retour”. à la démocratie ». L’Indonésie a succédé au Cambodge à la présidence de l’ASEAN le 1er janvier.

“Les Nations Unies sont déterminées à rester au Myanmar et à remédier aux multiples vulnérabilités résultant des actions de l’armée depuis février 2021”, a déclaré Dujarric, appelant à un accès sans entrave à toutes les communautés touchées.