BERLIN (AP) – Le secrétaire général des Nations Unies a souligné vendredi que, alors que les pays riches déploient le vaccin contre le coronavirus pour leurs citoyens, le monde doit également veiller à ce qu’il soit disponible pour «tout le monde, partout».

Dans une allocution au parlement allemand, Antonio Guterres a félicité les chercheurs allemands de BioNTech qui se sont associés au géant américain Pfizer et ont battu leurs rivaux dans la course pour mettre sur le marché le premier vaccin soigneusement contrôlé.

Il a déclaré que chaque Allemand devrait être «très fier de ses réalisations».

«Notre défi maintenant est de faire en sorte que les vaccins soient traités comme un bien public – accessibles et abordables pour tous, partout», a-t-il déclaré selon ses remarques préparées.

«Le vaccin d’un peuple.»

Il a déclaré que l’ONU s’était également engagée à fournir des informations et des conseils auxquels les gens peuvent faire confiance et à travailler pour renforcer la confiance dans le vaccin «guidé par la science, fondé sur des faits» pour lutter contre ce qu’il a appelé le «virus de la désinformation».

«Partout dans le monde, nous avons vu comment les approches populistes qui ignorent la science ont induit le public en erreur», a déclaré Guterres. «En plus de fausses nouvelles et de complots sauvages, les choses se sont manifestement aggravées.»

Il a également fait l’éloge de la chancelière Angela Merkel, affirmant que sa «main directrice sans fioritures, ferme, compatissante et sage» avait aidé à guider l’Allemagne à travers la pandémie.

«Je salue vos mesures précoces et décisives, motivées par la science, les données locales et l’action locale qui ont supprimé la transmission du virus et sauvé des vies», a-t-il déclaré.