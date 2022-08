Le chef de l’ONU se rend à Hiroshima pour le 77e anniversaire de la bombe atomique

Les États-Unis ont largué la première bombe atomique au monde sur Hiroshima le 6 août 1945, détruisant la ville et tuant 140 000 personnes. Il a largué une deuxième bombe trois jours plus tard sur Nagasaki, tuant 70 000 autres. Le Japon s’est rendu le 15 août, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale et à près d’un demi-siècle d’agression du Japon en Asie.

Au cours de sa visite, Guterres rencontrera également de hauts responsables japonais et des victimes survivantes des attentats à la bombe et participera à un dialogue avec de jeunes militants “menant des initiatives sur le désarmement nucléaire et la non-prolifération et d’autres problèmes mondiaux”, a déclaré Dujarric.