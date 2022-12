Le chef de l’ONU se prononce sur l’élargissement du Conseil de sécurité — RT World News

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré lundi aux journalistes que les propositions d’élargissement du Conseil de sécurité de l’ONU étaient “sérieusement sur la table.” Cependant, il a averti que certaines suggestions occidentales visant à limiter le droit de veto de ses membres – visant la Russie – échoueront probablement.

S’exprimant lors de sa dernière conférence de presse de 2022, Guterres a déclaré que même si la composition du Conseil de sécurité pourrait être élargie, aucun des cinq membres permanents de l’organe – les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la France et la Russie – ne perdrait probablement son droit de veto, car tout projet de modification de ce droit pourrait être bloqué par l’une ou l’autre de ces nations, utilisant le même veto.

Le Conseil de sécurité est composé de 15 membres, dont dix ont un mandat de deux ans au sein de l’organe et ne peuvent pas opposer leur veto aux résolutions. Formé en 1945, le Conseil de sécurité peut appliquer des sanctions, autoriser une action militaire et renvoyer des affaires devant la Cour pénale internationale – mais uniquement avec le consentement unanime des cinq membres permanents.















La Russie a plaidé pour un Conseil de sécurité plus diversifié pendant des années, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ayant plaidé l’année dernière pour donner plus de sièges aux pays en développement afin de briser l’emprise disproportionnée de l’Occident sur le corps. Le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU, Vassily Nebenzia, a réitéré cet argument la semaine dernière, déclarant au Conseil qu’il “ne peut être démocratisé qu’en augmentant la représentation des États africains, asiatiques et latino-américains”.

Alors que ni Lavrov ni Nebenzia n’ont discuté de l’ajout de membres permanents, le président américain Joe Biden a déclaré à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre que Washington “soutient l’augmentation du nombre de représentants permanents et non permanents du conseil”, où “des nations que nous soutenons depuis longtemps” recevraient des sièges.

Le Brésil, l’Allemagne, l’Inde, le Japon, le Kenya, le Mexique, le Nigéria et l’Afrique du Sud ont tous exprimé leur intérêt pour des sièges permanents au conseil ces dernières années.

Depuis que la Russie a bloqué les tentatives menées par les États-Unis de condamner son opération militaire en Ukraine via le Conseil de sécurité, Kiev a appelé le conseil à trouver un moyen de supprimer le droit de veto de la Russie. Guterres a déclaré lundi que s’il était conscient du soutien britannique et français à la réforme du droit de veto, il est “pessimiste” que l’arrangement actuel pourrait être “sérieusement remis en question”.