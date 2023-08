NATIONS UNIES (AP) – Le chef des Nations Unies a salué lundi l’offre du Kenya d' »envisager positivement » de diriger une force de police multinationale pour aider à combattre les gangs d’Haïti et améliorer la sécurité dans la nation des Caraïbes en proie à la violence.

Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a lancé un appel urgent en octobre dernier pour « le déploiement immédiat d’une force armée spécialisée, en quantité suffisante » pour arrêter les gangs. Depuis lors, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a lancé un appel sans succès pour qu’une nation pilote aide à rétablir l’ordre dans le pays le plus pauvre d’Amérique latine.

Le ministère kenyan des Affaires étrangères a déclaré samedi que son offre comprenait un engagement à envoyer 1 000 policiers pour aider à former et à aider la police nationale haïtienne à « rétablir la normalité dans le pays et à protéger les installations stratégiques ». Le ministère a déclaré qu’il répondait à une demande du groupe de nations Amis d’Haïti.

« Le Kenya se tient aux côtés des personnes d’ascendance africaine à travers le monde, y compris celles des Caraïbes, et s’aligne sur la politique de l’Union africaine en matière de diaspora et sur notre propre engagement en faveur du panafricanisme, et dans ce cas de la « récupération de la traversée de l’Atlantique » », a déclaré le ministère. a dit.

Les gangs d’Haïti ont gagné en puissance depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 et on estime désormais qu’ils contrôlent jusqu’à 80 % de la capitale. La recrudescence des meurtres, des viols et des enlèvements a conduit à un violent soulèvement de groupes d’autodéfense civils.

Le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, a déclaré que Guterres « se félicite de la réponse positive du Kenya à son appel » et exprime sa gratitude au Kenya pour sa « solidarité ».

Le secrétaire général appelle le Conseil de sécurité de l’ONU à soutenir une opération multinationale non onusienne en Haïti « et encourage les États membres, en particulier de la région, à unir leurs forces depuis le Kenya » pour soutenir la police du pays, a déclaré Haq.

Le ministère kenyan des Affaires étrangères a déclaré que son déploiement proposé se concrétiserait une fois que le Conseil de sécurité aura adopté une résolution donnant un mandat à la force et que d’autres processus constitutionnels kenyans auront été entrepris.

Un groupe de travail kenyan prévoit d’entreprendre une mission d’évaluation en Haïti dans les prochaines semaines qui « informera et guidera le mandat et les exigences opérationnelles de la mission », a-t-il déclaré.

Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Jean Victor Généus, a déclaré : « Haïti apprécie cette expression de solidarité africaine et se réjouit d’accueillir la mission d’évaluation proposée par le Kenya dans les semaines à venir.

Guterres, qui s’est rendu en Haïti début juillet, a ensuite appelé à une force internationale robuste pour aider la Police nationale haïtienne à « vaincre et démanteler les gangs ».

Il a déclaré que l’estimation de l’expert indépendant de l’ONU pour Haïti, William O’Neill, selon laquelle jusqu’à 2 000 policiers anti-gang supplémentaires sont nécessaires n’est pas exagérée. O’Neill, qui a conclu un voyage de 10 jours en Haïti en juillet, est un avocat américain qui travaille sur Haïti depuis plus de 30 ans et a aidé à établir la Police nationale haïtienne en 1995.

Le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité une résolution le 14 juillet demandant à Guterres de proposer « une gamme complète d’options » dans les 30 jours pour aider à combattre les gangs armés d’Haïti, y compris une force multinationale non onusienne, une éventuelle force de maintien de la paix de l’ONU, une formation supplémentaire pour la Police nationale d’Haïti et en apportant son soutien à la lutte contre le trafic illégal d’armes vers le pays.

La crise politique du pays a aggravé la guerre des gangs, qui s’est propagée à l’extérieur de la capitale : Haïti a été dépouillé de toutes les institutions démocratiquement élues lorsque les mandats des 10 sénateurs restants du pays ont expiré début janvier.

La résolution du Conseil de sécurité, coparrainée par les États-Unis et l’Équateur, « exhorte vivement » tous les pays à interdire la fourniture, la vente ou le transfert d’armes à quiconque soutient la violence des gangs et les activités criminelles.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu lundi avec le président kenyan William Ruto, notamment de la considération positive du Kenya à diriger une force multinationale en Haïti, a déclaré le porte-parole du département d’État Matthew Miller.

Les États-Unis assument mardi la présidence tournante du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mois d’août, et Miller a déclaré que les États-Unis et l’Équateur, dans un premier temps, allaient présenter une résolution pour autoriser une mission multinationale non onusienne.

La deuxième étape est une mission d’évaluation du Kenya, « qu’ils prévoient de faire dans les prochains jours », puis il y aura des discussions avec d’autres pays sur l’aide supplémentaire nécessaire, a-t-il déclaré.

« Nous nous engageons à trouver les ressources pour soutenir cette force multinationale », a déclaré Miller. « Nous sommes un important donateur humanitaire pour les efforts de secours en Haïti depuis un certain temps, et nous avons travaillé dans les coulisses pour trouver le pays chef de file pour diriger cette force multinationale et nous sommes heureux que cela ait été un succès. »

___

Ellen Knickmeyer a contribué à ce rapport depuis Washington et Evelyne Musambi depuis Nairobi

Edith M. Lederer, Associated Press