Le chef de l’ONU qualifie la mort et la destruction à Gaza de pires qu’il ait jamais vues

LES NATIONS UNIES — Le chef de l’ONU a déclaré lundi que les Nations Unies avaient proposé de surveiller tout cessez-le-feu à Gaza et exigé la fin des pires morts et destructions qu’il ait vues au cours de son mandat de plus de sept ans.

Le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré dans une interview à l’Associated Press qu’il était « irréaliste » de penser que l’ONU pourrait jouer un rôle dans l’avenir de Gaza, soit en administrant le territoire, soit en fournissant une force de maintien de la paix, car il est peu probable qu’Israël accepte un rôle de l’ONU.

Mais il a ajouté que « l’ONU sera disponible pour soutenir tout cessez-le-feu ». L’ONU dispose d’une mission de surveillance militaire au Moyen-Orient, connue sous le nom d’ONUST, depuis 1948, et il a déclaré que « de notre côté, c’était l’une des hypothèses que nous avons mises sur la table ».

« Bien sûr, nous serons prêts à faire tout ce que la communauté internationale nous demandera », a déclaré M. Guterres. « La question est de savoir si les parties l’accepteront, et en particulier si Israël l’acceptera. »

Israël assaut militaire sur Gazadéclenché par Attaques du Hamas dans le sud d’Israël Le conflit du 7 octobre dure depuis 11 mois, les récents pourparlers de cessez-le-feu n’ayant pas abouti à une percée et des violences ayant éclaté en Cisjordanie. atteindre de nouveaux sommets.

« Le niveau de souffrance auquel nous assistons à Gaza est sans précédent dans mon mandat de Secrétaire général des Nations Unies. Je n’ai jamais vu un tel niveau de mort et de destruction que celui que nous avons vu à Gaza ces derniers mois », a déclaré António Guterres, soulignant l’urgence d’un cessez-le-feu immédiat.

La guerre a tué plus de 40 900 Palestiniensselon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre combattants et civils dans son décompte. La guerre a provoqué d’énormes destructions et déplacé environ 90 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza, souvent à plusieurs reprises.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son gouvernement ont accusé l’ONU d’être anti-israélienne et ont vivement critiqué les opérations humanitaires de l’ONU à Gaza. Confronté à des manifestations dans son pays et à une demande croissante de ses alliés, Netanyahou a repoussé les pressions en faveur d’un cessez-le-feu et a déclaré que « personne ne me fera de leçons ».

Au-delà d’un cessez-le-feu, Guterres a souligné qu’une solution à deux États au conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies n’est pas seulement viable, « c’est la seule solution ».

Les États-Unis et d’autres pays soutiennent la création d’un État palestinien, mais Netanyahu, qui dirige le gouvernement le plus conservateur de l’histoire d’Israël, s’est opposé aux appels à une solution à deux États.

Guterres a demandé de manière rhétorique si l’alternative était viable.

« Cela signifie que 5 millions de Palestiniens vivent là-bas sans aucun droit dans un État », a-t-il déclaré. « Est-ce possible ? Pouvons-nous accepter une idée similaire à celle que nous avons eue en Afrique du Sud dans le passé ? »

Il faisait référence au système d’apartheid de l’Afrique du Sud de 1948 jusqu’au début des années 1990, lorsque sa population blanche minoritaire marginalisait et ségréguait les personnes de couleur, en particulier les Noirs.

« Je ne pense pas que deux peuples puissent vivre ensemble s’ils ne sont pas sur la même base que les autres et s’ils ne sont pas sur la même base de respect mutuel de leurs droits », a déclaré M. Guterres. « La solution à deux États est donc, à mon avis, une nécessité si nous voulons la paix au Moyen-Orient. »