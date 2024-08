Le chef de l’ONU qualifie la montée des eaux de « catastrophe mondiale » qui met particulièrement en péril les paradis du Pacifique

NUKU’ALOFA, Tonga — Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé un nouvel appel au climat à la communauté internationale, soulignant que le niveau des mers s’élève à un rythme accéléré, notamment dans les pays insulaires du Pacifique, beaucoup plus vulnérables. Cette fois, il a déclaré que ces initiales signifient « Sauvons nos mers ».

Les Nations Unies et l’Organisation météorologique mondiale ont publié lundi des rapports sur l’aggravation de la montée du niveau de la mer, amplifiée par le réchauffement de la Terre et la fonte des calottes glaciaires et des glaciers. Ils soulignent que le Pacifique Sud-Ouest est non seulement touché par la montée des océans, mais aussi par d’autres facteurs. changement climatique effets de l’acidification des océans et des vagues de chaleur marines.

Guterres a visité Samoa et Tonga et a lancé son appel au climat depuis la capitale de Tonga mardi lors d’une réunion du Forum des îles du Pacifique, dont les pays membres sont parmi les plus menacés par le changement climatique. Le mois prochain, l’Assemblée générale des Nations Unies tiendra une réunion de haut niveau sur le climat. session extraordinaire pour discuter de la montée des eaux.

« C’est une situation insensée », a déclaré António Guterres. « La montée du niveau des mers est une crise entièrement imputable à l’humanité. Une crise qui va bientôt prendre des proportions presque inimaginables, sans canot de sauvetage pour nous ramener en sécurité. »

« Une catastrophe mondiale met en péril ce paradis du Pacifique », a-t-il déclaré. « L’océan déborde. »

Un rapport commandé par le bureau de Guterres a révélé que le niveau de la mer contre Nuku’alofa, la capitale des Tonga, avait augmenté de 21 centimètres (8,3 pouces) entre 1990 et 2020, soit deux fois la moyenne mondiale de 10 centimètres (3,9 pouces). À Apia, aux Samoa, le niveau de la mer a augmenté de 31 centimètres (1 pied), tandis que Suva-B, aux Fidji, a enregistré une hausse de 29 centimètres (11,4 pouces).

« Cela met les pays insulaires du Pacifique en grand danger », a déclaré M. Guterres. Environ 90 % de la population de la région vit à moins de 5 kilomètres de la montée des eaux, a-t-il ajouté.

Depuis 1980, les inondations côtières à Guam sont passées de deux à 22 fois par an. Elles sont passées de cinq à 43 fois par an aux îles Cook. À Pago Pago, aux Samoa américaines, les inondations côtières sont passées de zéro à 102 fois par an, selon le rapport de l’OMM sur l’état du climat dans le Pacifique Sud-Ouest en 2023.

Alors que les extrémités occidentales du Pacifique connaissent une élévation du niveau de la mer environ deux fois supérieure à la moyenne mondiale, le Pacifique central est plus proche de la moyenne mondiale, a indiqué l’OMM.

Le niveau de la mer monte plus rapidement dans le Pacifique tropical occidental en raison de la direction de la fonte des glaces de l’Antarctique occidental, des eaux plus chaudes et des courants océaniques, ont indiqué des responsables de l’ONU.

Guterres a déclaré qu’il pouvait constater des changements depuis la dernière fois qu’il s’était rendu dans la région en mai 2019.

Alors qu’il rencontrait mardi à Nuku’alofa les nations du Pacifique pour discuter de l’environnement lors du sommet annuel de leurs dirigeants, une centaine de lycéens locaux et de militants venus de tout le Pacifique ont défilé pour la justice climatique à quelques pâtés de maisons.

Parmi les manifestants figurait Itinterunga Rae, membre du Barnaban Human Rights Defenders Network, dont les membres ont été contraints il y a plusieurs générations de quitter leur île natale de Kiribati pour s’installer aux Fidji en raison de la dégradation de l’environnement. Selon Rae, l’abandon des îles du Pacifique ne doit pas être considéré comme une solution à la montée du niveau de la mer.

« Nous promouvons la mobilité climatique comme une solution pour se protéger de son île détruite par le changement climatique, mais ce n’est pas l’option la plus sûre », a-t-il déclaré. Les Barnabés ont été coupés de la source de leur culture et de leur patrimoine, a-t-il déclaré.

« L’alarme est justifiée », a déclaré S. Jeffress Williams, un scientifique retraité de l’US Geological Survey, spécialiste du niveau de la mer. Selon lui, la situation est particulièrement mauvaise pour les îles du Pacifique, car la plupart d’entre elles sont situées à basse altitude, ce qui augmente le risque de blessures. Trois experts extérieurs ont déclaré que les rapports sur le niveau de la mer reflètent avec précision la situation.

Le Pacifique est durement touché, alors qu’il ne produit que 0,2 % des gaz à effet de serre responsables du changement climatique et de l’expansion des océans, selon l’ONU. La plus grande partie de l’élévation du niveau de la mer est due à la fonte des calottes glaciaires de l’Antarctique et du Groenland. La fonte des glaciers terrestres s’ajoute à ce phénomène, et les eaux plus chaudes se dilatent également en vertu des lois de la physique.

« La fonte des glaces de l’Antarctique et du Groenland s’est considérablement accélérée au cours des trois à quatre dernières décennies en raison du taux de réchauffement élevé aux pôles », a déclaré Williams, qui n’a pas participé aux rapports, dans un courriel.

Selon l’ONU, environ 90 % de la chaleur emprisonnée par les gaz à effet de serre se déverse dans les océans.

Selon le rapport de l’ONU, l’élévation du niveau de la mer s’accélère à l’échelle mondiale. faisant écho à des études évaluées par des pairs. Le rythme est désormais le plus rapide depuis 3 000 ans, a déclaré Guterres.

Selon le rapport de l’ONU, entre 1901 et 1971, la montée moyenne du niveau de la mer à l’échelle mondiale était de 1,3 centimètre par décennie. Entre 1971 et 2006, elle est passée à 1,9 centimètre par décennie, puis entre 2006 et 2018, elle a atteint 3,7 centimètres par décennie. Au cours de la dernière décennie, la mer a augmenté de 4,8 centimètres.

Le rapport de l’ONU met également en évidence les villes des 20 pays les plus riches, qui représentent 80 % des gaz à effet de serre, où la montée des eaux touche de vastes centres de population. Parmi les villes où l’élévation du niveau de la mer au cours des 30 dernières années a été au moins 50 % supérieure à la moyenne mondiale figurent Shanghai ; Perth, en Australie ; Londres ; Atlantic City, dans le New Jersey ; Boston ; Miami ; et la Nouvelle-Orléans.

La Nouvelle-Orléans arrive en tête de liste avec 10,2 pouces (26 centimètres) d’élévation du niveau de la mer entre 1990 et 2020. Les responsables de l’ONU ont souligné les inondations à New York pendant La super tempête Sandy de 2012 aggravée par la montée des eaux. Une étude de 2021 révèle une élévation du niveau de la mer due au climat a ajouté 8 milliards de dollars aux coûts de la tempête.

Guterres intensifie sa rhétorique sur ce qu’il appelle « chaos climatique » et exhorte les pays riches à intensifier leurs efforts pour réduire leurs émissions de carbone, mettre fin à l’utilisation des combustibles fossiles et aider les pays les plus pauvres. Pourtant, les plans énergétiques des pays montrent qu’ils produire en 2030 deux fois plus de combustibles fossiles que la quantité Cela limiterait le réchauffement à des niveaux convenus au niveau international, selon un rapport de l’ONU de 2023.

