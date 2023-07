Le chef de l’ONU publie une rare condamnation de la force excessive d’Israël dans son raid de Jénine

NATIONS UNIES (AP) – Dans une rare condamnation d’Israël, le chef de l’ONU a dénoncé jeudi l’usage excessif de la force par le pays dans sa plus grande opération militaire en deux décennies visant un camp de réfugiés en Cisjordanie.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, clairement irrité par l’impact de l’attaque israélienne sur le camp de réfugiés de Jénine, a déclaré que l’opération avait blessé plus de 100 civils, contraint des milliers de personnes à fuir, endommagé des écoles et des hôpitaux et perturbé les réseaux d’eau et d’électricité.

Il a également critiqué Israël pour avoir empêché les blessés d’obtenir des soins médicaux et les travailleurs humanitaires d’atteindre tous ceux qui en avaient besoin.

« Je condamne fermement tous les actes de violence contre les civils, y compris les actes de terreur », a déclaré António Guterres aux journalistes.

Lorsqu’on lui a demandé si cette condamnation s’appliquait à Israël, il a répondu : « Cela s’applique à tout usage excessif de la force, et évidemment dans cette situation, il y a eu une force excessive utilisée par les forces israéliennes ».

Le chef de l’ONU a de nouveau appelé Israël « à respecter ses obligations en vertu du droit international », à faire preuve de retenue et à n’utiliser qu’une force proportionnelle.

« Le recours aux frappes aériennes est incompatible avec la conduite des opérations de maintien de l’ordre », a-t-il souligné.

António Guterres a rappelé à Israël qu’« en tant que puissance occupante, il a la responsabilité de veiller à ce que la population civile soit protégée contre tous les actes de violence ».

La condamnation du secrétaire général fait suite à une déclaration de trois experts indépendants des droits de l’homme de l’ONU mercredi, affirmant que les frappes aériennes et les actions terrestres israéliennes « constituent des violations flagrantes du droit et des normes internationales sur l’usage de la force et peuvent constituer un crime de guerre ».

Les experts des droits de l’homme dans le territoire palestinien, des droits des personnes déplacées à l’intérieur du territoire et de la violence à l’égard des femmes et des filles ont demandé qu’Israël soit tenu responsable de son occupation illégale et des actes de violence qui la perpétuent.

L’offensive de deux jours d’Israël destinée à réprimer les militants palestiniens a détruit les routes étroites et les ruelles du camp de Jénine, forcé des milliers de personnes à fuir leurs maisons et tué 12 Palestiniens. Un soldat israélien a également été tué.

L’armée israélienne a affirmé avoir infligé de lourds dégâts à des groupes militants lors de l’opération au camp qui s’est terminée mercredi.

Avant le retrait israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est engagé à mener des opérations similaires si nécessaire.

Cela survient après plus d’un an de violences israélo-palestiniennes. Le camp de Jénine et une ville adjacente du même nom ont été un point d’éclair depuis que la violence a commencé à s’intensifier au printemps 2022.

L’offensive a également affaibli davantage l’Autorité palestinienne, l’ancien partenaire d’Israël dans la lutte contre les militants, qui avait déjà peu de contrôle sur le camp pour commencer.

António Guterres a déclaré qu’il comprenait les préoccupations légitimes d’Israël concernant sa sécurité. « Mais l’escalade n’est pas la réponse », a-t-il dit, « elle ne fait que renforcer la radicalisation et conduit à un cycle de violence et d’effusion de sang qui s’aggrave ».

« Rendre espoir au peuple palestinien dans un processus politique significatif, conduisant à une solution à deux États et à la fin de l’occupation, est une contribution essentielle d’Israël à sa propre sécurité », a souligné le secrétaire général.

Israël a capturé la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour leur État indépendant espéré, un objectif soutenu par les Nations Unies et de nombreux pays à travers le monde.

Edith M. Lederer, Associated Press