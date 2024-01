Le chef de l’ONU prévient que le rejet par Israël d’une solution à deux États menace la paix mondiale

NATIONS UNIES (AP) — Le chef des Nations Unies a averti mardi Israël que Premier ministre Benjamin Netanyahou Le rejet par l’Union européenne d’une solution à deux États prolongera indéfiniment un conflit qui menace la paix mondiale et enhardit les extrémistes du monde entier.

Dans son langage le plus dur à ce jour sur la guerre entre Israël et le Hamas, le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré lors d’une réunion ministérielle du Conseil de sécurité de l’ONU que « le droit du peuple palestinien à construire son propre État pleinement indépendant doit être reconnu par tous, et un refus l’acceptation de la solution à deux États par quelque partie que ce soit doit être fermement rejetée.»

L’alternative d’une solution à un État « avec un si grand nombre de Palestiniens à l’intérieur sans aucun réel sentiment de liberté, de droits et de dignité… sera inconcevable », a-t-il déclaré.

Guterres a également averti que les risques d’escalade régionale du conflit « deviennent désormais une réalité », en citant le Liban, le Yémen, la Syrie, l’Irak et le Pakistan. Il a exhorté toutes les parties « à prendre du recul et à considérer les coûts horribles » d’une guerre plus large.

Le rejet par Netanyahu d’un État palestinien dans tout scénario d’après-guerre a ouvert un large fossé avec l’allié le plus proche d’Israël, les États-Unis, qui affirme que la guerre doit conduire à des négociations pour une solution à deux États dans laquelle Israël et les Palestiniens peuvent vivre côte à côte. paix. Cet objectif est soutenu par des pays du monde entier, comme l’ont réitéré mardi les ministres et les ambassadeurs.

Uzra Zeya, sous-secrétaire du Département d’État chargé de la sécurité civile, de la démocratie et des droits de l’homme, a déclaré au Conseil : « Un élément clé de la diplomatie américaine est de poursuivre la voie à la fois vers un État palestinien et vers la normalisation et l’intégration entre Israël et d’autres États de la région. »

« L’objectif est un avenir dans lequel Gaza ne sera plus jamais utilisée comme plate-forme pour le terrorisme, et un avenir dans lequel les Palestiniens auront leur propre État », a-t-elle déclaré, réitérant l’appel de l’administration Biden à Israël à faire davantage pour protéger les civils palestiniens.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a rétorqué que la diplomatie américaine « oscille entre un veto aux résolutions sur le cessez-le-feu et un appel en même temps à une réduction de l’intensité des hostilités à Gaza ».

« Cela sert sans aucun doute de carte blanche pour la punition collective en cours contre les Palestiniens », a déclaré Lavrov au Conseil.

Le secrétaire général Guterres a réitéré son appel de longue date à un cessez-le-feu humanitaire – un appel bénéficiant d’un soutien mondial écrasant.

Mais l’ambassadeur israélien à l’ONU, Gilad Erdan, a de nouveau rejeté un cessez-le-feu, affirmant que le Hamas, qui a mené une attaque brutale sur le sud d’Israël le 7 octobre, s’est engagé à attaquer à nouveau et à détruire Israël, et un arrêt des combats ne fera que permettre aux militants « de se regrouper et de se réarmer ».

Il a exhorté le Conseil de sécurité à « éliminer la racine » du conflit, qui, selon lui, était l’Iran.

Erdan a vivement critiqué la présence du ministre iranien des Affaires étrangères à la réunion du conseil, affirmant que le pays fournit des armes au Hamas, aux combattants du Hezbollah au Liban et aux militants Houthis au Yémen, « et que bientôt ces actes seront menés sous un parapluie nucléaire » et que « l’Iran la terreur vous atteindra tous.

L’Iran a longtemps nié vouloir se doter de l’arme nucléaire et insiste sur le fait que son programme nucléaire est entièrement à des fins pacifiques. Mais l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a averti que l’Iran disposerait de suffisamment d’uranium enrichi pour fabriquer des bombes nucléaires s’il choisissait de les construire.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, n’a pas mentionné son programme nucléaire, mais il a averti Israël qu’il ne détruirait pas le Hamas, son objectif déclaré.

« Le massacre de civils à Gaza et en Cisjordanie ne peut pas se poursuivre jusqu’à la soi-disant destruction totale du Hamas, car ce moment ne viendra jamais », a-t-il déclaré. « Mettre fin au génocide à Gaza est la principale clé de la sécurité dans la région. »

Riyad al-Maliki, le ministre palestinien des Affaires étrangères, a déclaré qu’Israël menait « la campagne de bombardements la plus sauvage » depuis la Seconde Guerre mondiale, qui conduit à la famine et au déplacement massif de civils. « Il s’agit d’un assaut d’atrocités », qui a détruit d’innombrables vies innocentes, a-t-il déclaré.

Le Le ministère de la santé à Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 25 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre, qui a provoqué des destructions généralisées, déplacé environ 85 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza et laissé un quart des habitants de Gaza. face à la famine.

Israël a lancé sa campagne militaire en réponse aux attaques du 7 octobre au cours desquelles des militants de l’enclave ont tué environ 1 200 personnes en Israël et pris environ 250 otages.

Al-Maliki a déclaré qu’Israël ne considère pas les Palestiniens comme un peuple et une « réalité politique avec laquelle coexister, mais comme une menace démographique dont il faut se débarrasser par la mort, le déplacement ou l’asservissement ». Il a déclaré que ce sont les choix qu’Israël a proposé aux Palestiniens, les qualifiant de « génocide, de nettoyage ethnique ou d’apartheid ».

Al-Maliki a déclaré qu’il n’y a que deux voies possibles : l’une commence par la liberté palestinienne et mène à la paix et à la sécurité au Moyen-Orient, et l’autre nie la liberté et « condamne notre région à de nouvelles effusions de sang et à des conflits sans fin ».

Le nouveau ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, dont le pays assure la présidence du Conseil ce mois-ci, a présidé la réunion et a averti qu’« une conflagration régionale est réelle ».

Il a déclaré que le monde devrait s’unir et transmettre des messages différents aux parties belligérantes.

Il faut dire à Israël qu’« il doit y avoir un État palestinien » et que la violence contre les Palestiniens, y compris de la part des colons de Cisjordanie, doit cesser, a déclaré Séjourné. Et il faut dire aux Palestiniens qu’« il ne peut y avoir aucune ambiguïté quant au droit d’Israël à vivre en paix et en sécurité et à exercer son droit de légitime défense contre le terrorisme ».

Mais le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré que l’argument selon lequel la guerre vise à assurer la sécurité d’Israël « est loin d’être convaincant ». Il a déclaré que les partisans de ce point de vue ne parlent jamais du droit des Palestiniens à la sécurité et à l’autodéfense.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a déclaré que « l’idéologie de haine ouvertement adoptée par les ministres israéliens normalise le massacre de Palestiniens » et a exhorté le Conseil à y mettre un terme par une résolution contraignante.

Israël doit être tenu responsable de crimes de guerre et du blocage d’un État palestinien, a déclaré Safadi. « L’avenir de la région ne peut pas être l’otage des ambitions politiques et des programmes radicaux des extrémistes israéliens. qui a décrit les Palestiniens comme des animaux humains, indignes de la vie, qui facilitent le terrorisme des colons contre le peuple palestinien.

L’écrivain d’Associated Press Michael Weissenstein a contribué à ce rapport.