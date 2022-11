Le chef de l’ONU prévient que la planète se dirige vers un “chaos climatique”

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti jeudi que la planète se dirigeait vers un “chaos climatique” irréversible et a exhorté les dirigeants mondiaux lors du prochain sommet sur le climat en Égypte à remettre le monde sur la bonne voie pour réduire les émissions, tenir ses promesses sur le financement climatique et aider les pays en développement à accélérer leur transition vers les énergies renouvelables.

Le chef de l’ONU a déclaré que la 27e Conférence annuelle des 198 Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques – mieux connue sous le nom de COP27 – “doit être le lieu pour reconstruire la confiance et rétablir l’ambition nécessaire pour éviter de conduire notre planète sur la falaise climatique .”

Il a déclaré que le résultat le plus important de la COP27, qui débute le 6 novembre dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, est d’avoir “une volonté politique claire de réduire les émissions plus rapidement”.

Cela nécessite un pacte historique entre les pays développés plus riches et les économies émergentes, a déclaré António Guterres. “Et si ce pacte n’a pas lieu, nous serons condamnés.”

Dans le pacte, a déclaré le secrétaire général, les pays les plus riches doivent fournir une assistance financière et technique – ainsi que le soutien des banques multilatérales de développement et des entreprises technologiques – pour aider les économies émergentes à accélérer leur transition vers les énergies renouvelables.

Guterres a déclaré qu’au cours des dernières semaines, les rapports ont brossé “un tableau clair et sombre” des émissions de gaz à effet de serre du réchauffement climatique qui continuent d’augmenter à des niveaux records au lieu de baisser de 45% d’ici 2030, comme le disent les scientifiques.

L’accord historique de Paris adopté en 2015 pour lutter contre le changement climatique prévoyait que les températures mondiales augmenteraient d’un maximum de 2 degrés Celsius (3,6 degrés Fahrenheit) d’ici la fin du siècle par rapport à l’époque préindustrielle, et aussi près que possible de 1,5 degrés Celsius. (2,7 degrés Fahrenheit).

Guterres a déclaré que les émissions de gaz à effet de serre sont désormais sur le point d’augmenter de 10% et que les températures sont sur le point d’augmenter jusqu’à 2,8 degrés Celsius dans le cadre des politiques actuelles d’ici la fin du siècle.

“Et cela signifie que notre planète est sur la bonne voie pour atteindre des points de basculement qui rendront le chaos climatique irréversible et provoqueront à jamais une augmentation catastrophique de la température”, a averti le secrétaire général.

Il a déclaré que l’objectif de 1,5 degré “est en soins intensifs” et “en grand danger”, mais qu’il est toujours possible de l’atteindre. “Et mon objectif en Egypte est de m’assurer que nous rassemblons suffisamment de volonté politique pour faire avancer cette possibilité”, a déclaré le chef de l’ONU.

“La COP27 doit être le lieu où combler le fossé de l’ambition, le fossé de la crédibilité et le fossé de la solidarité”, a déclaré António Guterres. “Cela doit nous remettre sur la bonne voie pour réduire les émissions, renforcer la résilience et l’adaptation au climat, tenir la promesse sur le financement climatique et faire face aux pertes et aux dommages dus au changement climatique.”

Les pays riches, en particulier les États-Unis, ont émis bien plus que leur part de dioxyde de carbone piégeant la chaleur provenant de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel, selon les données. Des pays pauvres comme le Pakistan, où les récentes inondations ont laissé un tiers du pays sous l’eau, ont été touchés bien plus que leur part des émissions mondiales de carbone.

On parle de pertes et de dommages depuis des années, mais les pays riches ont souvent hésité à négocier des détails sur le paiement des catastrophes climatiques passées, comme les inondations au Pakistan cet été.

“Les pertes et les dommages ont été le problème toujours reporté”, a déclaré António Guterres. « Il n’y a plus de temps pour le reporter. Nous devons reconnaître les pertes et les dommages et nous devons créer un cadre institutionnel pour y faire face.

Le secrétaire général a déclaré jeudi que “l’obtention de résultats concrets sur les pertes et les dommages est le test décisif de l’engagement des gouvernements à combler toutes ces lacunes”.