Le chef de l’ONU pour les réfugiés met en garde contre des “réductions sévères” sans nouveau financement urgent

Si l’ONU ne reçoit pas 700 millions de dollars supplémentaires, elle procédera à des coupes avec des conséquences désastreuses pour les personnes déplacées.

La guerre en Ukraine a ajouté plus d’un milliard de dollars au budget du HCR cette année, le portant à 10,7 milliards de dollars.

L’ONU a été laissét considérablement sous-financé pour répondre aux graves crises de réfugiés liées à des endroits comme l’Afghanistan, la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud et la région du Sahel

Le chef de l’agence des Nations unies pour les réfugiés a déclaré lundi que son organisation devra procéder à des coupes sombres avec des conséquences désastreuses pour les personnes déplacées, à moins qu’elle ne reçoive un nouveau financement urgent.

S’exprimant au début de la réunion annuelle du comité exécutif du HCR à Genève, Filippo Grandi s’est dit préoccupé par la situation financière de l’agence, à un moment où le nombre de personnes déplacées de force dans le monde a dépassé les 100 millions pour la première fois.

Soulignant que la guerre de la Russie en Ukraine a porté à de nouveaux niveaux la capacité de réponse d’urgence déjà sollicitée du HCR, il a appelé « dans les termes les plus forts à tous les donateurs à faire davantage ».

Il a mis en garde :

Si nous ne recevons pas au moins 700 millions de dollars supplémentaires… d’ici la fin de cette année, nous serons contraints de procéder à des coupes sévères avec des conséquences négatives et parfois dramatiques pour les réfugiés et les communautés d’accueil.

Grandi a déclaré que la guerre en Ukraine, qui a déclenché « la crise de déplacement la plus importante et la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale », a ajouté plus d’un milliard de dollars au budget du HCR cette année, le portant à 10,7 milliards de dollars.

Il a salué une réponse généreuse à cette crise, qui a vu plus de 7,6 millions d’Ukrainiens enregistrés à travers l’Europe depuis le début de l’invasion à grande échelle de la Russie le 24 février.

Mais il a averti que même si les pays avaient juré que leur financement pour l’urgence ukrainienne n’aurait pas d’impact sur le financement d’autres crises, “l’additionnalité n’est pas toujours visible lorsqu’il s’agit de contributions spécifiques au HCR”.

Grandi s’est également plaint du fait que la plupart des financements que l’agence reçoit des pays sont fortement affectés à des projets particuliers, ce qui rend difficile de répondre avec souplesse là où elle voit les plus grands besoins.

Cela l’a laissé considérablement sous-financé pour répondre aux graves crises de réfugiés liées à des endroits comme l’Afghanistan, la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud et la région du Sahel.

“Si nous ne recevons pas au moins 700 millions de dollars supplémentaires, en particulier pour nos opérations les plus sous-financées d’ici la fin de cette année, nous serons contraints de procéder à des coupes sévères avec des conséquences négatives et dramatiques pour les réfugiés et les communautés d’accueil.” J’ai lancé cet appel à #ExCom2022. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) 10 octobre 2022

Le financement destiné à aider les millions de réfugiés syriens dans les pays voisins est entre-temps « à son niveau le plus bas jamais enregistré », a-t-il averti.

Grandi a déclaré que l’agence des Nations Unies pour les réfugiés avait travaillé dur pour élargir sa base de donateurs et avait considérablement augmenté les fonds qu’elle lève auprès de sources privées, passant de 421 millions de dollars en 2019 à plus d’un milliard de dollars cette année.

Mais il a souligné qu'”en tant qu’agence des Nations Unies – une agence créée par les États membres avec un mandat spécifique – nous ne pouvons pas dépendre uniquement de la bonne volonté d’individus ou d’entreprises”.

“Si nous ne restons pas concentrés sur toutes les crises, si nous ne fournissons pas les ressources adéquates pour toutes les réponses, nous condamnons les réfugiés et leurs hôtes à de nouvelles difficultés, à la perte d’espoir et au risque de poursuivre leur mouvement”, a déclaré Grandi.