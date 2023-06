Le chef de l’ONU pour le climat considère que l’élimination des combustibles fossiles est essentielle pour freiner le réchauffement, mais ne figure peut-être pas à l’ordre du jour des pourparlers

Le monde doit éliminer progressivement les combustibles fossiles s’il veut freiner le réchauffement climatique, a déclaré le chef du climat des Nations Unies dans une interview à l’Associated Press. Mais il a dit que l’idée pourrait ne pas figurer à l’ordre du jour des négociations internationales sur le climat « décisives » cet automne, menées dans et par un paradis pétrolier.

Une élimination progressive des combustibles fossiles piégeant la chaleur « est quelque chose qui est au sommet de toutes les discussions ou de la plupart des discussions qui ont lieu », a déclaré le secrétaire exécutif de l’ONU sur le climat, Simon Stiell. « C’est un problème qui retient l’attention du monde entier. Nous verrons comment cela se traduira par un point à l’ordre du jour et un résultat (pourparlers sur le climat).

Stiell a déclaré à AP qu’il ne pouvait pas tout à fait promettre qu’il obtiendrait une place à l’ordre du jour des pourparlers sur le climat, appelés COP28, à Dubaï plus tard cette année.

Cette décision de l’ordre du jour appartient au président des négociations, a déclaré Stiell. Il est à la tête de la compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi, Sultan al-Jaber.

La décision du pays hôte, les Émirats arabes unis, de nommer al-Jaber à la tête de la conférence sur le climat a suscité une vive opposition de la part des législateurs européens et américains, ainsi que des défenseurs de l’environnement. Les responsables des Émirats arabes unis ont déclaré qu’ils voulaient des résultats qui changent la donne dans les pourparlers sur le climat et notent qu’al-Jaber dirige également une grande entreprise d’énergie renouvelable.

L’année dernière, lors des pourparlers sur le climat, une proposition de l’Inde d’éliminer progressivement tous les combustibles fossiles, soutenue par les États-Unis et de nombreux pays européens, n’a jamais été à l’ordre du jour. Ce qui est discuté est décidé par le président de la COP, qui était l’année dernière le ministre des Affaires étrangères de l’Égypte, un pays exportateur de gaz naturel.

Lorsqu’on lui a demandé si les dirigeants égyptiens avaient gardé le concept hors de l’ordre du jour, Stiell, s’exprimant via Zoom depuis Bonn, en Allemagne, où les pourparlers préliminaires commencent lundi, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter sauf pour dire que « c’est de leur ressort ».

Ingénieur devenu fonctionnaire du gouvernement et diplomate, Stiell a fait la distinction entre parler de l’importance d’une élimination progressive des combustibles fossiles et soutenir le processus de l’ONU qui a confié aux pays exportateurs de pétrole et de gaz naturel la responsabilité des négociations sur le réchauffement climatique pendant deux années consécutives. années.

Selon les scientifiques qui surveillent les émissions au Global Carbon Project, environ 94% de l’activité industrielle humaine de dioxyde de carbone piégeant la chaleur dans l’air l’année dernière provenait de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel. La société d’Al-Jaber a la capacité de produire 2 millions de barils de pétrole et 7 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour et a déclaré qu’elle prévoyait d’augmenter ce forage à 5 millions de barils par jour d’ici 2027.

L’élimination progressive des combustibles fossiles à l’ordre du jour cette année dépend du président de la conférence al-Jaber et de la pression suffisante des autres nations, a déclaré Stiell.

« Quel meilleur endroit pour discuter… que dans une région où les combustibles fossiles sont au centre de leur économie ? a demandé Stiell.

Mais la question de l’élimination progressive du charbon, du pétrole et du gaz naturel est si centrale pour Stiell qu’il l’a soulevée quatre fois lors de l’interview d’une demi-heure samedi. Il a dit que le vrai problème est de faire quelque chose, pas de le mettre à l’ordre du jour.

Lors d’apparitions publiques, al-Jaber a mis l’accent sur le fait d’être « axé au laser sur l’élimination progressive des émissions de combustibles fossiles », pas nécessairement sur les combustibles eux-mêmes, en promouvant la capture du carbone et l’élimination du polluant de l’air.

Stiell a rejeté l’idée que l’élimination du carbone peut être une solution à court terme.

« En ce moment, dans cette décennie critique d’action pour atteindre ces réductions profondes, la science nous dit que cela ne peut être réalisé que par une utilisation réduite, une utilisation considérablement réduite, de tous les combustibles fossiles », a déclaré Stiell dans l’interview.

Stiell a défendu les années consécutives de négociations sur le climat menées dans et par les pays exportateurs de combustibles fossiles comme les souhaits des «parties» ou des pays impliqués.

Cette année sera cruciale car il s’agit du premier bilan mondial pour voir où en est le monde dans ses efforts pour réduire les émissions de carbone. Pour atteindre l’objectif de l’accord de Paris de limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle, la pollution par les gaz à effet de serre doit être réduite de moitié d’ici 2030, a-t-il déclaré.

« Nous savons que nous sommes loin de là où nous devons être », a déclaré Stiell.

Le bilan de cette année met en place une nouvelle série d’engagements pour des réductions d’émissions encore plus strictes en disant aux nations la dure vérité sur la gravité de la situation, a déclaré Stiell. Le problème n’a pas été que les nations sachent à quel point c’est grave, a-t-il déclaré.

« C’est un manque de mise en œuvre », a déclaré Stiell. « Je ne crois pas que ce soit le manque de connaissances. Il y a eu rapport après rapport après rapport qui disent tous la même chose, tous avec une urgence croissante.

Après moins d’un an de travail, mais des années en tant que négociateur national avant cela, Stiell a déclaré qu’il était « allé au-delà de la frustration. Ce qui me motive, c’est le désir de faire la différence.

