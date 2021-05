Par respect pour l’esprit de l’Aïd, j’appelle à une désescalade immédiate et à la cessation des hostilités à Gaza et en Israël. Trop de civils innocents sont déjà morts. Ce conflit ne peut qu’accroître la radicalisation et l’extrémisme dans toute la région.

– António Guterres (@antonioguterres) 13 mai 2021