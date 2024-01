Le chef de l’ONU plaide pour un sursis de financement alors que la crise ébranle l’agence pour les réfugiés

Des militants pro-palestiniens ont organisé des manifestations à travers le Royaume-Uni devant les succursales de la banque Barclays, qui, selon eux, entretient des liens financiers avec des sociétés fournissant des armes à Israël.

La Palestine Solidarity Campaign a déclaré que la banque détient plus d’un milliard de livres sterling d’actions et qu’elle fournit plus de trois milliards de livres sterling de prêts et de garanties à neuf sociétés dont les armes, composants et technologies militaires sont utilisés par Israël.

Le CPS appelle ses partisans à boycotter les services de Barclay jusqu’à ce que celui-ci « mette fin à sa grave complicité dans les attaques israéliennes contre les Palestiniens ».

Dans une succursale près d’Oxford Street, dans le centre de Londres, a déclaré la manifestante Tracy Bateman. Le National: “Je veux qu’ils arrêtent de soutenir l’arrivée des armes en Israël et que les gens arrêtent de leur donner de l’argent jusqu’à ce que cela se produise.”