Des réglementations sont nécessaires pour régner dans des entreprises comme Twitter afin que leurs actions, telles que l’interdiction de l’ancien président américain Donald Trump, soient «conformes à la loi», a déclaré le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse jeudi si Twitter « droite » en suspendant définitivement la croupe, alors encore président américain en fonction, Guterres n’a pas répondu directement, suggérant plutôt que les mastodontes des médias sociaux devraient suivre un ensemble de règles claires – à créer – au lieu d’exercer un pouvoir incontrôlé.

Il a appelé « Des mécanismes, dans lesquels il existe un cadre réglementaire avec des règles qui permettent de le faire » mais a dit qu’une telle chose doit être élaborée par la communauté internationale.

Je ne pense pas que nous puissions vivre dans un monde où trop de pouvoir est donné à un nombre réduit d’entreprises

Le chef de l’ONU a déclaré qu’il était « Particulièrement inquiet » sur les capacités que les géants des médias sociaux possèdent déjà et le manque de contrôle des gens sur les données que ces entreprises leur récoltent en masse. Le fait que les géants de la technologie puissent utiliser ces informations non seulement à des fins publicitaires, mais aussi «Changer notre comportement» et « contrôle » citoyens, mérite un «Discussion sérieuse», il ajouta.

Les grandes entreprises technologiques comme Twitter, Facebook, Google, Apple et Amazon ont joué un rôle majeur dans la récente élection présidentielle américaine. Après un vote qui a vu l’avance initiale de Trump s’évaporer alors que les bulletins de vote par correspondance étaient comptés, Twitter a signalé que les tweets du président de l’époque alléguant une fraude électorale à grande échelle étaient contestés. Après qu’une foule de ses partisans a pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier, Twitter, ainsi que Facebook et d’autres médias sociaux établis, ont élargi leur répression, expulsant carrément Trump de leurs plateformes sur des allégations selon lesquelles il «Incité à la violence».

La toute nouvelle application sociale Parler, favorisée par les conservateurs, a également pris un coup après qu’Amazon l’a brusquement coupée de ses serveurs, affirmant qu’elle avait fermé les yeux sur les discours de haine. Les critiques soutiennent que la purge en cours a été un effort coordonné pour déplaquer certains des partisans les plus virulents de Trump et pourrait enfreindre les droits de liberté d’expression des utilisateurs. D’autres insistent sur le fait que les géants de la technologie sont des entreprises privées et ont donc la possibilité d’effacer les comptes à volonté. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, par exemple, a exhorté les utilisateurs qui ne sont pas d’accord avec la politique actuelle de Twitter à simplement quitter la plateforme alors qu’il défendait l’interdiction de Trump.

Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré mercredi au Forum économique mondial annuel que les géants de la technologie «Dans certaines régions, ils sont devenus de facto des rivaux du gouvernement.» Leur position de pouvoir pourrait être favorable aux affaires de ces entreprises, «Mais il reste à savoir comment un tel monopole répond aux intérêts de la société», il a souligné.

