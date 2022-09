Le chef de l’ONU met en garde les dirigeants mondiaux : le monde est en « grand péril »

NATIONS UNIES (AP) – Avertissant que le monde est en “grand péril”, le chef des Nations Unies déclare que les dirigeants qui se réunissent en personne pour la première fois en trois ans doivent s’attaquer aux conflits et aux catastrophes climatiques, à l’augmentation de la pauvreté et des inégalités – et résoudre les divisions parmi les grandes puissances qui se sont aggravées depuis que la Russie a envahi l’Ukraine.

Dans les discours et remarques qui ont précédé le début de la réunion des dirigeants mardi, le secrétaire général Antonio Guterres a cité la tâche “immense” non seulement de sauver la planète, “qui est littéralement en feu”, mais de faire face à la persistance de la COVID-19. 19 pandémie. Il a également souligné “un manque d’accès au financement pour que les pays en développement se redressent – une crise sans précédent depuis une génération” qui a fait perdre du terrain pour l’éducation, la santé et les droits des femmes.

António Guterres prononcera son discours sur “l’état du monde” lors de l’ouverture mardi du rassemblement mondial annuel de haut niveau. Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que ce serait “un bilan sobre, substantiel et axé sur les solutions” pour un monde “où les divisions géopolitiques nous mettent tous en danger”.

“Il n’y aura pas d’édulcoration dans ses propos, mais il exposera des raisons d’espérer”, a déclaré Dujarric aux journalistes lundi.

La 77e réunion de l’Assemblée générale des dirigeants mondiaux se réunit sous l’ombre de la première grande guerre européenne depuis la Seconde Guerre mondiale – le conflit entre la Russie et l’Ukraine, qui a déclenché une crise alimentaire mondiale et ouvert des fissures entre les grandes puissances d’une manière inédite depuis le froid Guerre.

Pourtant, près de 150 chefs d’État et de gouvernement figurent sur la dernière liste des orateurs. C’est un signe qu’en dépit de l’état fragmenté de la planète, les Nations Unies restent le principal lieu de rassemblement pour les présidents, les premiers ministres, les monarques et les ministres non seulement pour exprimer leurs points de vue, mais aussi pour se rencontrer en privé pour discuter des défis à l’ordre du jour mondial – et, espérons-le, faire quelques progrès.

Au sommet de cet ordre du jour pour beaucoup : l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, qui non seulement menace la souveraineté de son petit voisin, mais a fait craindre une catastrophe nucléaire dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe dans le sud-est du pays, désormais occupé par la Russie.

Les dirigeants de nombreux pays tentent d’empêcher une guerre plus large et de rétablir la paix en Europe. Les diplomates, cependant, ne s’attendent à aucune percée cette semaine.

La perte d’importantes exportations de céréales et d’engrais de l’Ukraine et de la Russie a déclenché une crise alimentaire, en particulier dans les pays en développement, ainsi que l’inflation et l’augmentation du coût de la vie dans de nombreux autres. Ces questions sont à l’ordre du jour.

Lors d’une réunion lundi pour promouvoir les objectifs de l’ONU pour 2030 – y compris l’élimination de l’extrême pauvreté, la garantie d’une éducation de qualité pour tous les enfants et la réalisation de l’égalité des sexes – António Guterres a déclaré que les nombreux périls urgents dans le monde rendent “tentant de mettre de côté nos priorités de développement à long terme”. ”

Mais le chef de l’ONU a déclaré que certaines choses ne pouvaient pas attendre, notamment l’éducation, des emplois dignes, la pleine égalité pour les femmes et les filles, des soins de santé complets et des mesures pour lutter contre la crise climatique. Il a appelé à des financements et des investissements publics et privés, et surtout à la paix.

La mort de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne et ses funérailles à Londres lundi, auxquelles de nombreux dirigeants mondiaux ont assisté, ont créé des maux de tête de dernière minute pour la réunion de haut niveau. Les diplomates et le personnel de l’ONU se sont démenés pour faire face aux changements dans les plans de voyage, le calendrier des événements et le calendrier logistiquement complexe des discours des dirigeants mondiaux.

Le rassemblement mondial, connu sous le nom de débat général, était entièrement virtuel en 2020 en raison de la pandémie, et hybride en 2021. Cette année, l’Assemblée générale de 193 membres revient uniquement aux discours en personne, à une seule exception près : le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Malgré les objections de la Russie et de quelques alliés, l’assemblée a voté vendredi dernier pour permettre au dirigeant ukrainien de préenregistrer son discours pour des raisons indépendantes de sa volonté – “l’invasion étrangère en cours” et les hostilités militaires qui l’obligent à mener à bien sa “défense nationale et missions de sécurité ».

Par tradition, le Brésil a parlé en premier pendant plus de sept décennies car, lors des premières sessions de l’Assemblée générale, il s’est porté volontaire pour commencer alors qu’aucun autre pays ne l’a fait.

Le président américain, représentant le pays hôte des Nations Unies, est traditionnellement le deuxième orateur. Mais Joe Biden assiste aux funérailles de la reine, et son discours a été repoussé à mercredi matin. Le président sénégalais Macky Sall devrait prendre la place de Biden.

Edith M. Lederer est correspondante en chef de l’ONU pour l’Associated Press et couvre les affaires internationales depuis plus d’un demi-siècle. Pour plus de couverture AP de l’Assemblée générale des Nations Unies, visitez https://apnews.com/hub/united-nations-general-assembly.

