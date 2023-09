NATIONS UNIES (AP) — Le chef des Nations Unies a averti mercredi que les « portes de l’enfer » étaient proches à mesure que le changement climatique s’intensifie, et de hauts responsables internationaux ont déclaré que les dirigeants du monde n’en faisaient toujours pas assez pour réduire la pollution due à la chaleur. piégeant les gaz. Ils ont supplié les principaux pays émetteurs d’en faire davantage.

Ces nations sont restées silencieuses. Ils n’ont pas été autorisés à s’exprimer car, selon les organisateurs, ils n’avaient aucune nouvelle action à entreprendre.

Les seuls pays qui ont vanté leurs efforts – les « pionniers et acteurs », comme les appellent les Nations Unies – n’étaient responsables que d’un neuvième de la pollution annuelle mondiale par le carbone.

« L’humanité a ouvert les portes de l’enfer », a déclaré mercredi le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ouvrant un sommet spécial sur l’ambition climatique par un nouvel appel à l’action. « Une chaleur épouvantable a des effets épouvantables. Des agriculteurs désemparés regardent leurs récoltes emportées par les inondations. Les températures étouffantes engendrent des maladies. Et des milliers de personnes fuient, effrayées, alors que des incendies historiques font rage. »

Guterres a convoqué le sommet avec l’idée que seuls les dirigeants mondiaux qui présenteraient de nouvelles actions concrètes pourraient s’adresser à leurs pairs sur la question. Mais les dirigeants des pays qui produisent le plus de gaz piégeant la chaleur eux-mêmes ont choisi de ne même pas le demander.

Les chefs d’État de Chine, des États-Unis, d’Inde, de Russie, du Royaume-Uni et de France n’ont pas participé au sommet. Les États-Unis, qui ont émis le plus de dioxyde de carbone dans l’atmosphère au fil des décennies, ont envoyé leur envoyé pour le climat, John Kerry, au sommet alors même que le président Joe Biden était en ville. Ensuite, les Nations Unies n’ont pas donné à Kerry la parole. Mais le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a eu l’espace pour parler et vanter les efforts de son État.

Les 32 dirigeants nationaux qualifiés ne représentent que 11 % de la pollution mondiale par le dioxyde de carbone. La Chine et les États-Unis émettent tous deux plus de dioxyde de carbone que ces 32 pays réunis. Le président de la Commission européenne a également été autorisé à prendre la parole.

« Nous sommes dans les dernières étapes des actions nécessaires pour préserver cette planète et, malheureusement, je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne », a déclaré la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, qui a appelé à des pauses, à des annulations de dette et à des changements dans les banques multinationales de développement et le secteur des assurances.

Mottley, un leader des pays les plus pauvres fréquemment frappés par des conditions météorologiques extrêmes, a déploré que tout le monde prête attention au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy qui s’exprimait au même moment au Conseil de sécurité. Tout en soutenant l’Ukraine, a-t-elle déclaré, le changement climatique constitue « une menace plus grande car davantage de vies sont en jeu dans le monde qu’en Ukraine ».

DES EFFORTS SUPPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES

Même si le monde a adopté en 2015 un objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle, la Terre est sur la voie d’un réchauffement de 2,8 degrés Celsius (5 degrés Fahrenheit) – « un monde dangereux et instable ». », a prévenu Guterres. Le monde s’est déjà réchauffé d’au moins 1,1 degré Celsius (2 degrés Fahrenheit) depuis le milieu du 19e siècle.

« Mais l’avenir n’est pas figé. C’est aux dirigeants comme vous de l’écrire », a déclaré António Guterres.

António Guterres a appelé « les principaux émetteurs – qui ont le plus bénéficié des combustibles fossiles – à déployer des efforts supplémentaires pour réduire leurs émissions, et les pays riches à soutenir les économies émergentes dans ce sens ». Ils étaient silencieux.

« Il ne fait aucun doute que l’absence d’un si grand nombre de dirigeants des plus grandes économies et émetteurs du monde aura clairement un impact sur les résultats du sommet et diminuera la contribution que beaucoup d’entre nous espéraient pouvoir apporter », a déclaré Alden, analyste de longue date dans les négociations sur le climat. Meyer du groupe de réflexion européen 3EG.

Le même jour où António Guterres appelait à des réductions plus importantes et plus rapides des émissions de chaleur et des dépenses pour aider les pays pauvres à passer aux énergies renouvelables et à s’adapter à un monde plus chaud, le Premier ministre britannique Rishi Sunak semblait prêt à ralentir les efforts de son pays – et à entrer en action. la direction opposée.

En revanche, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est vantée de la façon dont ses membres se sont engagés à réduire la pollution par le carbone de 55 % d’ici 2030 et font encore mieux que cela.

Guterres, un nouveau rapport spécial de l’ONU sur le manque de progrès dans la lutte contre le changement climatique, des militants et certains scientifiques ont appelé à l’élimination progressive des combustibles fossiles que sont le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Mais les négociations internationales s’abstiennent d’adopter une décision d’une telle ampleur.

LES PETITES NATIONS NE PEUVENT PAS faire cavalier seul

Mercredi, António Guterres a une fois de plus fait pression pour mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles, ce qui, selon lui, « a atteint le montant incroyable de 7 000 milliards de dollars en 2022 ». Le secrétaire général a critiqué « l’avidité flagrante d’intérêts bien établis qui engrangent des milliards grâce aux combustibles fossiles ».

Il a appelé les pays riches à tenir leurs promesses de 100 milliards de dollars pour aider les pays les plus pauvres à faire face au changement climatique. Les États-Unis font partie des pays qui ne l’ont pas fait. Le chef de l’ONU a également poussé les pays à dépenser encore plus que ce qu’ils avaient promis et à investir dans un fonds pour « pertes et dommages » convenu l’année dernière, qui est une sorte de paiement pour aider les pays touchés par les conditions météorologiques extrêmes dues au réchauffement climatique.

L’Afrique « peut passer à un paradigme industriel entièrement vert », a déclaré le président kenyan William Ruto. « Pourtant, nous ne pouvons et ne devons pas le faire nous-mêmes. »

Pour y parvenir, l’Afrique a besoin que le monde modifie ses systèmes de dette et de crédit, une aide financière supplémentaire de 500 milliards de dollars et une taxe mondiale, a déclaré Ruto. « Ce dont nous avons besoin, c’est d’équité – d’un système financier équitable. »

UN NOUVEL ESPOIR

Le sultan Al Jaber, qui dirigera les prochaines négociations sur le climat à Dubaï, a avancé un chiffre géant sur le problème : 22 milliards de tonnes. C’est la quantité d’émissions de dioxyde de carbone que le monde devra réduire au cours des sept prochaines années pour atteindre l’objectif mondial de lutte contre le climat. Il a ensuite proposé un chiffre plus élevé : cela coûterait à la planète entre 4 000 et 5 000 milliards de dollars par an, a-t-il déclaré.

« Il est facile de se sentir dépassé par l’ampleur de ce défi », a déclaré Al Jaber lors du sommet. « Attaquons-nous aux gigatonnes, pas les uns aux autres. »

Les experts et les rapports des Nations Unies affirment que le monde doit réduire ses émissions de 43 % au cours des sept prochaines années pour atteindre l’objectif fixé par l’accord de Paris de 2015.

« Cela a commencé comme le sommet sur l’ambition climatique, et je crois que cela se termine comme le sommet de l’espoir climatique », a déclaré António Guterres, concluant la journée de réunions.

Les promesses et les actions annoncées mercredi maintiennent en vie les chances du monde de limiter le réchauffement à l’objectif international, a déclaré Guterres.

« Nous n’en sommes pas encore là », a-t-il déclaré. Mais certaines villes, régions et entreprises ouvrent la voie. « Si ces pionniers et ces premiers acteurs peuvent le faire, tout le monde peut le faire. »

Seth Borenstein, Associated Press