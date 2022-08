Le chef de l’ONU met en garde contre les attaques “suicidaires” contre une centrale nucléaire

Moscou a accusé Kiev d’avoir bombardé vendredi la plus grande centrale nucléaire d’Europe

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a fait part de ses inquiétudes concernant une éventuelle catastrophe nucléaire dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe, après que Moscou a accusé les forces ukrainiennes d’avoir bombardé vendredi la centrale nucléaire dans la région de Zaporozhye, dans le sud du pays, tandis que Kiev affirme que la Russie utilise l’installation. comme un “bouclier” pour ses soldats.

« Toute attaque contre une centrale nucléaire est une chose suicidaire. J’espère que ces attaques prendront fin, et en même temps j’espère que l’AIEA pourra accéder à l’usine », a-t-il ajouté. Guterres lors d’une conférence de presse à Tokyo lundi matin, sans blâmer aucune des parties.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré samedi qu’il était “extrêmement inquiet” par le bombardement vendredi de la centrale nucléaire de Zaporozhskaya. Cibler l’établissement avec n’importe quel “puissance de feu militaire” reviendrait à “jouer avec le feu, avec des conséquences potentiellement catastrophiques”, a déclaré le directeur général de l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, Rafael Mariano Grossi.

L’AIEA a également proposé d’envoyer une délégation sur le site pour « fournir un appui technique à la sûreté et à la sécurité nucléaires » et à “aider à empêcher que la situation ne devienne encore plus incontrôlable.” Ni Moscou ni Kiev n’ont pour l’instant réagi à la proposition de l’AIEA.

La centrale nucléaire de Zaporozhskaya, dans le sud du pays, a été saisie par les forces russes fin février, lorsque Moscou a lancé sa campagne militaire en Ukraine. L’installation continue de fonctionner avec du personnel ukrainien sous contrôle russe.

Vendredi, Moscou a accusé les troupes ukrainiennes d’avoir tiré des obus d’artillerie sur l’usine de la région de Zaporozhye, dans le sud du pays, à la suite d’allégations de plusieurs tentatives d’attaques de drones au cours du mois dernier. Un haut responsable de la non-prolifération et du contrôle des armements au ministère russe des Affaires étrangères a averti que les attaques contre la centrale risquaient de déclencher un événement similaire à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986.

Le ministère russe de la Défense a déclaré “parties de l’équipement” à l’usine étaient hors tension en raison des bombardements, et un incendie s’est déclaré dans l’installation et a été rapidement éteint. Le ministère a affirmé que “par pure chance” les obus ukrainiens n’ont pas provoqué d’incendie plus important et “une possible catastrophe nucléaire”.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a cependant affirmé que le bombardement de l’usine provenait des troupes russes. Dans le même temps, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et d’autres responsables à Kiev ont accusé à plusieurs reprises la Russie d’utiliser l’usine comme “bouclier” pour ses soldats, “sachant que [the Ukrainians] ne peut pas et ne ripostera pas. Dimanche, Zelensky a accusé Moscou de “terrorisme nucléaire” et a exhorté les gouvernements occidentaux à sanctionner l’industrie nucléaire russe.