Le chef de l’ONU met en garde contre la “catastrophe” de la pénurie alimentaire mondiale

BERLIN –

Le chef de l’ONU a averti vendredi que le monde faisait face à une “catastrophe” en raison de la pénurie croissante de nourriture dans le monde.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que la guerre en Ukraine s’est ajoutée aux perturbations causées par le changement climatique, la pandémie de coronavirus et les inégalités pour produire une “crise de la faim mondiale sans précédent” qui affecte déjà des centaines de millions de personnes.

“Il existe un risque réel que de multiples famines soient déclarées en 2022”, a-t-il déclaré dans un message vidéo aux responsables de dizaines de pays riches et en développement réunis à Berlin. “Et 2023 pourrait être encore pire.”

António Guterres a noté que les récoltes en Asie, en Afrique et dans les Amériques seront touchées alors que les agriculteurs du monde entier luttent pour faire face à la hausse des prix des engrais et de l’énergie.

“Les problèmes d’accès à la nourriture de cette année pourraient devenir la pénurie alimentaire mondiale de l’année prochaine”, a-t-il déclaré. “Aucun pays ne sera à l’abri des répercussions sociales et économiques d’une telle catastrophe.”

Guterres a déclaré que les négociateurs de l’ONU travaillaient sur un accord qui permettrait à l’Ukraine d’exporter de la nourriture, y compris via la mer Noire, et laisserait la Russie apporter de la nourriture et des engrais aux marchés mondiaux sans restrictions.

Il a également appelé à un allégement de la dette des pays pauvres pour aider à maintenir leurs économies à flot et au secteur privé pour aider à stabiliser les marchés alimentaires mondiaux.

L’hôte de la réunion de Berlin, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, a déclaré que l’affirmation de Moscou selon laquelle les sanctions occidentales imposées lors de l’invasion russe de l’Ukraine étaient responsables des pénuries alimentaires était “complètement insoutenable”.

La Russie a exporté autant de blé en mai et juin de cette année qu’au cours des mêmes mois de 2021, a déclaré Baerbock.

Elle a fait écho aux commentaires de Guterres selon lesquels plusieurs facteurs sous-tendent la crise de la faim croissante dans le monde.

“Mais c’est la guerre d’attaque de la Russie contre l’Ukraine qui a transformé une vague en tsunami”, a déclaré Baerbock.