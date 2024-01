Le chef de l’ONU met en garde contre de « graves conséquences imprévues » dans le développement de l’IA

“Reconstruire la confiance” » est le thème principal de la réunion annuelle du WEF. Le WEF affirme que le programme de Davos de cette année incarne un esprit de « retour aux sources » de dialogue ouvert et constructif entre les décideurs politiques, les chefs d’entreprise et la société civile, l’IA émergeant comme un sujet de discussion majeur.

“Je crois que cette crise est le résultat direct d’un paradoxe auquel notre monde est confronté. Face à [a] face à une série de menaces existentielles, posées par le chaos climatique incontrôlable et le développement effréné de l’intelligence artificielle sans garde-fous, nous semblons impuissants à agir ensemble”, a-t-il ajouté.

“C’est bon d’être de retour et de voir Davos mettre en lumière la crise mondiale de la confiance”, a déclaré António Guterres dans son discours d’ouverture.

Les partisans de l’IA affirment que la technologie peut être exploitée au profit de l’humanité de plusieurs manières, notamment en accélérant le diagnostic des patients, en aidant à modéliser le changement climatique et en luttant contre les cyberattaques.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré mardi qu’il estimait qu’il était nécessaire d’établir une coordination mondiale en matière d’IA et de parvenir à un accord sur un ensemble de normes et de garde-fous appropriés pour cette technologie.

Le géant américain de la technologie est un acteur majeur dans la course au développement de l’IA, investissant des milliards de dollars dans OpenAI, la société à l’origine du populaire chatbot ChatGPT.

“Chaque nouvelle interaction de l’IA générative augmente le risque de graves conséquences inattendues. La technologie a un énorme potentiel pour le développement durable, mais comme le Fonds monétaire international vient de nous en avertir, il est très probable qu’elle aggravera les inégalités dans le monde”, a déclaré António Guterres. .

Le FMI a déclaré dans un rapport publié dimanche que près de 40 % des emplois dans le monde pourraient être affectés par l’essor de l’IA. Il a également averti que l’impact potentiel de la technologie sur le marché du travail mondial est susceptible d’aggraver les inégalités globales dans la plupart des cas.

“Certaines entreprises technologiques puissantes recherchent déjà des profits au mépris évident des droits de l’homme, de la vie privée et de l’impact social. Ce n’est pas un secret”, a déclaré Guterres, sans nommer d’entreprises spécifiques.

“Ces deux questions, le climat et l’IA, sont discutées de manière exhaustive par les gouvernements, par les médias et par les dirigeants ici à Davos. Et pourtant, nous n’avons pas de stratégie mondiale efficace pour traiter l’une ou l’autre”, a-t-il déclaré.

“La raison est simple : les divisions géopolitiques nous empêchent de nous rassembler autour de solutions mondiales aux défis mondiaux. Il n’est pas étonnant que partout dans le monde, les gens perdent la face face aux gouvernements, aux institutions et aux systèmes financiers et économiques.”

— Ryan Browne de CNBC a contribué à ce rapport.