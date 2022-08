Le chef de l’ONU lance un sinistre avertissement sur le risque d'”annihilation nucléaire”

La menace d’une confrontation nucléaire ou d’un accident nucléaire résultant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie a été un thème récurrent dans de nombreux discours de la journée.

Le président Vladimir V. Poutine et d’autres Russes ont suggéré à plusieurs reprises qu’une guerre nucléaire pourrait éclater si l’OTAN intervenait dans la guerre en Ukraine. Ses forces ont utilisé le site de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl comme terrain de rassemblement au printemps et ont maintenant transformé une centrale nucléaire, la plus grande d’Europe, dans la ville de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, en une forteresse de combat.

Dans ses remarques à la session, le secrétaire d’État Antony J. Blinken a déclaré que le traité avait rendu le monde plus sûr mais qu’il était soumis à une pression croissante. M. Blinken a mentionné la Russie, l’Iran et la Corée du Nord comme exemples de préoccupations liées au nucléaire.

M. Blinken a condamné la Russie pour s’être livrée “à des bruits de sabre nucléaires imprudents et dangereux”, et a déclaré que la Corée du Nord se préparait à mener sa septième série d’essais nucléaires. Il a déclaré que l’Iran n’avait pas encore accepté de revenir à ses engagements dans le cadre d’un accord nucléaire avec les puissances mondiales et “restait sur la voie de l’escalade nucléaire”.