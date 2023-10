Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Le chef de l’ONU a déclaré que les camions humanitaires bloqués à la frontière égyptienne avec Gaza font « la différence entre la vie et la mort pour de nombreuses personnes », lors d’un appel désespéré pour « les faire partir » le plus rapidement possible.

L’enclave est confrontée à des bombardements aériens quasi constants de la part d’Israël en représailles à une attaque transfrontalière du Hamas il y a près de deux semaines qui a tué environ 1 400 personnes et a pris jusqu’à 200 otages à Gaza. En plus des frappes aériennes, Israël a également imposé un blocus total de la bande de Gaza, qui a laissé l’eau, l’électricité, le carburant, la nourriture et les fournitures médicales soit complètement épuisés, soit en diminution. Les responsables de Gaza, dirigé par le Hamas, affirment que plus de 4 000 personnes ont été tuées depuis le début des bombardements israéliens.

S’exprimant au terminal de Rafah, le seul point frontière de Gaza non contrôlé par Tel Aviv, Antonio Guterres a déclaré : « Ces camions ne sont pas que des camions – ils sont une bouée de sauvetage, ils font la différence entre la vie et la mort pour de nombreuses personnes à Gaza », a-t-il déclaré. , s’exprimant du côté égyptien du passage.

« Les voir coincés ici me rend très clair : ce dont nous avons besoin, c’est de les faire bouger, de les faire passer de l’autre côté de ce mur pour les faire bouger le plus vite possible et le plus grand nombre possible », a-t-il ajouté.

Cela survient alors qu’Israël se prépare à une offensive terrestre attendue sur Gaza. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a exposé vendredi les objectifs de la campagne militaire contre le Hamas devant la commission des affaires étrangères et de la défense du parlement israélien. La première étape est l’opération militaire actuelle, destinée à détruire l’infrastructure du Hamas, a expliqué M. Gallant, impliquant des frappes aériennes et des opérations terrestres. L’armée vaincra alors les « poches de résistance ».

« La troisième phase nécessitera le retrait de la responsabilité d’Israël dans la vie dans la bande de Gaza et l’établissement d’une nouvelle réalité de sécurité pour les citoyens israéliens », a déclaré le ministre, sans donner plus de détails. M. Gallant n’a pas précisé qui, selon Israël, dirigerait Gaza si le Hamas était renversé.

Cela fait suite à un discours enflammé prononcé jeudi devant les soldats d’infanterie israéliens à la frontière de Gaza, dans lequel M. Gallant les a exhortés à « être prêts » à entrer. Israël a appelé quelque 360 ​​000 réservistes et massé des dizaines de milliers de soldats le long de la frontière de Gaza. . « Quiconque voit Gaza de loin désormais le verra de l’intérieur », a-t-il déclaré. « Cela pourrait prendre une semaine, un mois, deux mois avant que nous les détruisions », a-t-il ajouté, faisant référence au Hamas.

Bâtiments détruits à al-Zahra, au sud de la ville de Gaza (AFP via Getty Images)

L’armée israélienne a déclaré avoir touché vendredi 100 « cibles opérationnelles » du Hamas, affirmant que les frappes visaient à « détruire des puits de tunnel, des entrepôts de munitions et des dizaines de quartiers généraux opérationnels ».

Les Palestiniens de Gaza ont signalé de lourdes frappes aériennes à Khan Younis, une ville du sud du territoire, et des ambulances transportant des hommes, des femmes et des enfants se sont rendues en masse à l’hôpital Nasser local. Une frappe aérienne a touché jeudi soir une église orthodoxe grecque abritant des Palestiniens déplacés près de l’hôpital. L’armée a déclaré avoir pris pour cible un centre de commandement du Hamas à proximité, endommageant le mur d’une église. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que 16 chrétiens palestiniens avaient été tués.

Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que toute escalade des activités militaires serait « catastrophique » pour la population de la bande de Gaza. « [I] Je peux vous dire avec certitude que toute nouvelle escalade ou même la poursuite des activités militaires sera tout simplement catastrophique pour la population de Gaza », a déclaré Filippo Grandi.

Une opération terrestre ne ferait qu’augmenter le besoin d’aide, mais il semblait peu probable que le montant requis par les agences humanitaires parvienne à Gaza. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a critiqué la suggestion selon laquelle l’Égypte retardait les choses. Au lieu de cela, blâmer Israël. Il a déclaré que les « médias occidentaux » « tenaient l’Égypte pour responsable de la fermeture du passage malgré les attaques ciblées israéliennes et le refus de l’entrée de l’aide ».

Les travaux ont commencé vendredi pour réparer la route à la frontière qui avait été endommagée par les frappes aériennes, avec des camions déchargeant du gravier et des bulldozers et autres équipements de réparation routière remplissant de grands cratères.

Des chars israéliens aperçus sur une route près de la frontière entre Israël et la bande de Gaza (Violeta Santos Moura/Reuters)

Plus tôt, les États-Unis avaient déclaré que les détails d’un accord visant à envoyer de l’aide via le terminal de Rafah étaient encore en cours de finalisation. Un accord a été trouvé pour le passage des 20 premiers camions, a-t-on également indiqué. Les responsables de l’ONU ont déclaré que cela ne représenterait qu’une fraction de ce qui est nécessaire. Avant le dernier conflit, environ 450 camions humanitaires y arrivaient quotidiennement. Has a qualifié de « parler de 20 camions » de « tentative de jeter de la poussière dans les yeux » qui « induit en erreur l’opinion publique quant à la résolution de la crise humanitaire catastrophique à Gaza ».

Israël a déclaré vendredi matin que le statut de l’aide à Gaza via l’Egypte restait à déterminer. Le carburant ne figurait pas sur la liste des fournitures, selon Tel Aviv, qui seraient autorisées à entrer à Gaza. Israël a déclaré qu’il n’autoriserait aucune aide à entrer sur son territoire jusqu’à ce que le Hamas libère les otages qu’il a pris. Il a déclaré que l’aide pouvait entrer par l’Égypte à condition qu’elle ne finisse pas entre les mains du Hamas.

L’Egypte et Israël négocient toujours l’entrée de carburant pour les hôpitaux. Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que le Hamas avait volé du carburant dans les installations de l’ONU et qu’Israël voulait avoir l’assurance que cela ne se reproduirait plus. Le ministère de la Santé de Gaza a supplié les stations-service de fournir du carburant aux hôpitaux, et une agence des Nations Unies a également fait don d’une partie de son dernier carburant. La seule centrale électrique de Gaza a fermé ses portes la semaine dernière, obligeant les Palestiniens à compter sur des générateurs, et aucun combustible n’a été introduit depuis le début de la guerre.

Le don de l’agence à l’hôpital Shifa de la ville de Gaza, le plus grand du territoire, « nous permettrait de tenir encore quelques heures », a déclaré Mohammed Abu Selmia, le directeur de l’hôpital.

Plus d’un million de personnes ont été déplacées à Gaza, tandis qu’Israël a donné l’ordre d’évacuer la partie nord de Gaza en prévision d’une offensive terrestre attendue. Bien que le Premier ministre Benjamin Netanyahu ait qualifié les zones du sud de Gaza de « zones de sécurité » plus tôt cette semaine, le porte-parole de l’armée israélienne, Nir Dinar, a déclaré vendredi : « Il n’y a pas de zones de sécurité ». Des milliers de personnes ont trouvé refuge dans les écoles ou les refuges des Nations Unies ainsi que dans les hôpitaux, mais cela a ajouté aux complications liées aux soins apportés aux blessés.

Les responsables de l’ONU ont déclaré qu’avec les bombardements sur tout Gaza, certains Palestiniens qui avaient fui le nord semblaient revenir. « Les frappes, associées aux conditions de vie extrêmement difficiles dans le sud, semblent avoir poussé certains à retourner vers le nord, malgré la poursuite des bombardements intensifs », a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Juliette Touma, de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, a déclaré que Gaza était « devenue un enfer » au cours des deux dernières semaines. S’adressant à la BBC, elle a déclaré : « Le temps presse. Cela fait presque deux semaines. Pendant deux très longues semaines, l’UNRWA n’a pas été en mesure d’apporter du matériel à Gaza », a-t-elle déclaré.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s’est rendu en Égypte vendredi, après s’être rendu en Israël la précédente. Il s’est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Downing Street a déclaré que la « priorité » du Royaume-Uni était de se concentrer sur l’ouverture du terminal de Rafah pour permettre à l’aide humanitaire d’entrer et aux ressortissants britanniques de quitter le territoire bombardé.

Dans un message sur X, anciennement Twitter, M. Sunak a déclaré : « Tous les dirigeants doivent travailler ensemble pour éviter toute escalade régionale et garantir que l’aide humanitaire parvienne aux civils à Gaza. »

M. Sunak a également rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas au Caire et « a exprimé ses profondes condoléances pour la perte de vies civiles à Gaza ». Les deux dirigeants sont également « convenus de la nécessité pour toutes les parties de prendre des mesures pour protéger les civils » et « ont souligné que le Hamas ne représente pas le peuple palestinien », a indiqué le bureau de M. Sunak dans un communiqué.

Samedi, un sommet de paix organisé à la hâte au Caire réunira plusieurs chefs d’État et de gouvernement arabes et européens, aux côtés des ministres des Affaires étrangères. Il comprendra M. Abbas, le roi Abdallah de Jordanie, le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly, l’envoyé chinois pour les questions du Moyen-Orient Zhai Jun. Le Premier ministre italien Giorgia Meloni, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et le président du Conseil européen Charles Michel, entre autres.

Cependant, le manque de représentation américaine au plus haut niveau a atténué les attentes quant à ce qui pourrait être réalisé.