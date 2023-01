Le chef de l’ONU insiste sur les forces armées spéciales alors qu’Haïti tourne en spirale

Commentez cette histoire Commenter

SAN JUAN, Porto Rico – Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a insisté lundi sur le déploiement d’une force armée internationale spécialisée en Haïti et a appelé les gouvernements à envisager d’arrêter les expulsions alors que la situation du pays empire. Les recommandations ont été publiées dans le cadre d’un rapport sur le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, António Guterres notant que la violence liée aux gangs et les violations des droits de l’homme ont atteint un niveau critique.

“Le peuple d’Haïti souffre de la pire urgence humanitaire et des droits de l’homme depuis des décennies”, a-t-il écrit.

António Guterres a noté que bien que le siège mené par des gangs l’année dernière sur un terminal principal de carburant ait pris fin, une force spéciale est toujours nécessaire pour garantir que les infrastructures clés restent dégagées et que les gens puissent voter en toute sécurité lors d’élections générales dont la date n’a pas été fixée.

Le nombre de meurtres signalés a grimpé de 35 % l’an dernier par rapport à l’année précédente, avec plus de 2 100 morts. De plus, les enlèvements ont plus que doublé l’an dernier, avec plus de 1 350 victimes.

Pendant ce temps, la Police nationale d’Haïti est sous-financée et manque de ressources, avec seulement quelque 9 700 agents en service actif dans un pays de plus de 11 millions d’habitants.

« Il y a aussi des allégations selon lesquelles un nombre important de policiers nationaux… pourraient être associés à des gangs », a déclaré António Guterres.

Au cours des derniers mois, des pays comme le Canada et les États-Unis ont offert une formation et des ressources, notamment des véhicules blindés, mais la police reste largement dépassée par les gangs dont le pouvoir et le contrôle territorial se sont étendus depuis que le président Jovenel Moïse a été tué dans sa résidence privée en juillet 2021.

Haïti est également aux prises avec une épidémie mortelle de choléra aggravée par la violence des gangs et une augmentation du nombre de personnes affamées alors que des pays comme les États-Unis et la République dominicaine ont expulsé des dizaines de milliers d’Haïtiens au cours de l’année écoulée.

Le rapport a été publié un jour avant que le Conseil de sécurité de l’ONU ne se réunisse et ne parle d’Haïti.

À la fin de l’année dernière, le conseil a imposé des sanctions aux individus et aux groupes qui menaçaient la paix en Haïti, y compris un puissant chef de gang, mais il n’a pas voté sur le déploiement des forces armées comme demandé par les hauts responsables haïtiens en octobre.

En l’absence d’institutions démocratiquement élues en Haïti après l’expiration du mandat des 10 sénateurs restants le 9 janvier, le Premier ministre Ariel Henry s’est engagé à travailler pour organiser des élections générales dès que possible.

La semaine dernière, l’administration Henry a publié un décret avec les noms des trois membres nommés au Haut Conseil de transition, qui seront chargés de choisir le conseil électoral provisoire, première étape dans la préparation des élections. Le décret a déclaré que le conseil poussera également les réformes économiques et des droits de l’homme, créera et exécutera un plan de sécurité publique et établira des jalons et des échéances pour la période de transition.