Le chef de l’ONU exhorte ses rivaux au Yémen : Pas de nouvelles violences et renouvelez la trêve

NATIONS UNIES – Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exhorté lundi les parties belligérantes du Yémen à s’abstenir de toute provocation susceptible d’aggraver la violence. Cette décision fait suite à l’échec de la prolongation d’un cessez-le-feu à l’échelle nationale et de l’engagement mutuel pour renouveler la trêve. Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que le secrétaire général était déçu que le gouvernement internationalement reconnu et les rebelles houthis ne soient pas parvenus à un accord avant la date limite du 2 octobre. Mais il a souligné: “Nous ne le voyons en aucun cas comme la fin du chemin.”

La trêve initiale de deux mois convenue le 2 avril et prolongée à deux reprises a entraîné la plus longue accalmie des combats depuis le début de la guerre civile dévastatrice en 2014. une aggravation de la situation humanitaire déjà désastreuse dans le pays le plus pauvre du monde arabe.

Dujarric a déclaré que l’envoyé spécial de l’ONU, Hans Grundberg, est toujours en négociation avec le gouvernement et les Houthis et continuera d’explorer « des options acceptables pour les deux parties ».

La guerre civile au Yémen a commencé en 2014, lorsque les Houthis soutenus par l’Iran se sont emparés de la capitale de Sanaa et d’une grande partie du nord du Yémen et ont forcé le gouvernement à l’exil. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite, comprenant les Émirats arabes unis, est intervenue en 2015 pour tenter de rétablir le gouvernement internationalement reconnu au pouvoir.

Le conflit a créé l’une des pires crises humanitaires au monde et s’est transformé au fil des ans en une guerre régionale par procuration entre l’Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement, et l’Iran, qui soutient les Houthis. Plus de 150 000 personnes ont été tuées, dont plus de 14 500 civils.

Vendredi dernier, Guterres a exhorté les deux parties à donner la priorité aux intérêts nationaux du peuple yéménite, à étendre la trêve et à « choisir la paix pour de bon ». Sa déclaration faisait suite à un avertissement sévère émis trois jours plus tôt par l’envoyé de l’ONU Grundberg selon lequel le risque d’une reprise des combats “est réel”.

Dujarric, le porte-parole de l’ONU, a déclaré qu’il était encore temps pour les parties de “faire ce qu’elles doivent faire pour le bénéfice du peuple yéménite”.