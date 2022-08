Le chef de l’ONU exhorte les puissances nucléaires à respecter l’engagement de non-utilisation en premier

TOKYO (AP) – Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté lundi les pays dotés d’armes nucléaires à respecter leur engagement de non-utilisation en premier de leurs arsenaux atomiques, avertissant que la course aux armements nucléaires est revenue dans un contexte de tension internationale croissante.

“C’est le moment… de demander aux pays dotés d’armes nucléaires de s’engager à respecter le principe de non-utilisation en premier et de s’engager à ne pas utiliser et à ne pas menacer les pays non nucléaires”, a déclaré António Guterres lors d’une conférence de presse à Tokyo, deux jours après sa visite à Hiroshima pour commémorer les victimes du bombardement atomique du 6 août 1945.

“Je pense que personne, personne ne peut accepter l’idée qu’une nouvelle guerre nucléaire se produirait. Ce sera la destruction de la planète », a déclaré António Guterres. “Ce qui est clair, c’est que si personne n’utilise pour la première fois, il n’y aura pas de guerre nucléaire.”

Les craintes d’un troisième bombardement atomique ont augmenté au milieu des menaces d’attaque nucléaire de la Russie depuis le début de sa guerre contre l’Ukraine en février.

Jeudi, Moscou a bombardé la ville ukrainienne de Zaporizhzhia, qui abrite la plus grande centrale nucléaire d’Europe. Interrogé sur l’attaque, Guterres a déclaré: “Toute attaque contre une centrale nucléaire est une chose suicidaire.”

Il a déclaré qu’il soutenait pleinement l’Agence internationale de l’énergie atomique dans ses efforts pour stabiliser la centrale et avoir accès à l’installation pour exercer son mandat.

António Guterres a déclaré qu’après des décennies d’efforts de désarmement nucléaire, le monde « recule », notant que le monde dispose déjà de 13 000 bombes nucléaires et d’énormes investissements dans la modernisation des arsenaux atomiques. “Alors c’est le moment de dire: Arrêtez ça.”

Guterres a déclaré que les milliards de dollars utilisés dans la course aux armements devraient être dépensés pour d’autres problèmes urgents.

“Les milliards qui sont utilisés dans cette course aux armements doivent être utilisés pour lutter contre le changement climatique, lutter contre la pauvreté, répondre aux besoins de la communauté internationale”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il se rendrait également en Mongolie et en Corée du Sud pour discuter des moyens de faire face au développement nucléaire de la Corée du Nord.

À une époque où les tensions géopolitiques augmentent et où la menace nucléaire revient sur le devant de la scène, la voix forte et cohérente du Japon en faveur de la paix est plus importante que jamais, a déclaré António Guterres, exhortant le Japon à utiliser sa position unique en tant que seul pays au monde à avoir subi des attaques atomiques. agir comme « un bâtisseur de ponts et un artisan de la paix pour renforcer la coopération mondiale, la confiance et la solidarité ».

Guterres a déclaré qu’il comptait sur le potentiel du Japon pour prendre le leadership dans la lutte mondiale contre le changement climatique, et a spécifiquement exhorté Tokyo à cesser de financer les centrales au charbon.

Le Japon, qui n’a pas précisé le moment où il interdira totalement les centrales au charbon, a été considéré comme réticent à s’engager à interdire l’énergie au charbon dès que de nombreux pays européens.

Les efforts actuels au Japon, la troisième économie mondiale, se concentrent sur le développement de méthodes pour brûler l’ammoniac dans les centrales conventionnelles au charbon et sur l’élimination progressive de l’utilisation du charbon, peut-être dans les années 2040. Le Japon vise également à promouvoir la technologie du «charbon propre» en Asie pour atteindre zéro émission.

Les experts et les critiques de l’énergie affirment que le Japon a actuellement des objectifs trop ambitieux pour que l’énergie nucléaire fournisse 20 à 22 % de son mix énergétique d’ici 2030. D’ici là, le pays a promis de réduire ses émissions à 46 % des niveaux de 2013.

“Le charbon propre n’existe pas”, a déclaré António Guterres. “Pour un vrai changement, j’espère que les capitaux publics et privés japonais cesseront complètement de financer le charbon.”

Guterres a déclaré qu’il s’attend à ce que le Japon, par l’intermédiaire des banques multilatérales de développement, “fournisse immédiatement des investissements et un soutien aux pays en développement pour développer les énergies renouvelables et renforcer la résilience climatique” afin de trouver des solutions qui répondent à leurs besoins pour faire face à l’urgence climatique.

“J’appelle le Japon à faire le bon choix – pour le Japon et pour le monde”, a-t-il déclaré.

Mari Yamaguchi, Associated Press