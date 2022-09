Le chef de l’ONU exhorte les pays riches à lutter contre l’injustice climatique

Les riches sociétés énergétiques devraient être obligées de débourser des bénéfices exceptionnels pour aider les victimes du changement climatique et compenser la hausse des prix du carburant et de la nourriture, a déclaré mardi le Secrétaire général des Nations Unies aux dirigeants mondiaux.

L’industrie des combustibles fossiles, qui est responsable d’une grande partie des gaz qui réchauffent la planète, “se régale de centaines de milliards de dollars de subventions et de bénéfices exceptionnels alors que les budgets des ménages diminuent et que notre planète brûle”, a déclaré Antonio Guterres dans son discours d’ouverture à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Il a exhorté les pays les plus riches à taxer les bénéfices des sociétés énergétiques et à rediriger les fonds à la fois vers les “pays subissant des pertes et des dommages causés par la crise climatique” et vers ceux qui luttent contre la hausse du coût de la vie.

L’idée a déjà fait son chemin en Europe, où les sociétés énergétiques réalisent des bénéfices extraordinaires en raison des pénuries d’approvisionnement dues à la guerre russo-ukrainienne. La proposition vise à lever environ 140 milliards de dollars pour aider les gens à faire face à la flambée des prix de l’énergie.

Les commentaires du Secrétaire général ont été qualifiés de « erronés et contre-productifs » par Frank Maisano, un lobbyiste de l’énergie.

Il a affirmé que de nombreuses entreprises de combustibles fossiles sont “à l’avant-garde de la révolution de l’énergie propre et, dans la plupart des cas, à l’origine de l’innovation nécessaire pour effectuer une transition énergétique”.

Les scientifiques ont averti que les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance mondiale au pétrole, au gaz et au charbon doivent chuter de manière spectaculaire et rapide pour que le monde atteigne ses objectifs climatiques.

António Guterres a également appelé les pays développés à payer pour les pertes et les dommages survenus dans les pays les plus pauvres, qui contribuent peu au changement climatique mais en subissent les pires effets. Cela inclut le Pakistan, qui est encore sous le choc des inondations dévastatrices dans le sud le mois dernier causées en partie par le réchauffement des températures.

“Des pertes et des dommages se produisent maintenant, nuisant aux personnes et aux économies maintenant, et doivent être traités maintenant”, a-t-il déclaré, ajoutant que 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont produites par les 20 plus grandes économies.

“C’est une question fondamentale de justice climatique, de solidarité internationale et de confiance.”

António Guterres, aux côtés de plusieurs États-nations plus gravement touchés par le changement climatique, espère que les «pertes et dommages» – comme on les appelle dans les négociations sur le climat – seront prioritaires lors du prochain sommet des Nations Unies sur le climat en Égypte en novembre, connu sous le nom de COP27.

De nombreux petits pays ont été déçus lors du sommet précédent l’année dernière lorsque des pays plus riches, tels que les États-Unis et en Europe, ont rejeté les demandes d’indemnisation des pertes et dommages.

Plus tôt cette année, le président de la COP27, Sameh Shoukry, espérait que les discussions sur les pertes et dommages lors du sommet seraient « complètes, mais non contradictoires ».

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Dana Beltaji et Seth Borenstein, Associated Press