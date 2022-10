Le chef de l’ONU exhorte les parties belligérantes du Yémen à renouveler la trêve expirant

NATIONS UNIES – Le chef de l’ONU exhorte vivement les parties belligérantes du Yémen non seulement à renouveler mais à étendre une trêve qui expire dimanche, affirmant qu’elle a apporté la plus longue période de calme relatif depuis le début du conflit en 2014. Le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré vendredi que le gouvernement internationalement reconnu et les rebelles houthis devraient donner la priorité aux intérêts nationaux du peuple yéménite et « choisir la paix pour de bon ».

Sa déclaration fait suite à un avertissement sévère mardi de l’envoyé de l’ONU pour le Yémen, Hans Grundberg, selon lequel le risque d’une reprise des combats “est réel”.

La guerre civile brutale du Yémen a commencé en 2014 lorsque les Houthis se sont emparés de la capitale, Sanaa, et d’une grande partie du nord du Yémen et ont forcé le gouvernement à l’exil. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite est entrée en guerre au début de 2015 pour tenter de rétablir le gouvernement internationalement reconnu au pouvoir.

Le conflit a créé l’une des pires crises humanitaires au monde et s’est transformé au fil des ans en une guerre régionale par procuration entre l’Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement, et l’Iran, qui soutient les Houthis. Plus de 150 000 personnes ont été tuées, dont plus de 14 500 civils.

Les deux parties ont accepté la trêve négociée par l’ONU pendant deux mois au début du mois sacré musulman du Ramadan le 2 avril. Elle a été prolongée deux fois, et Grundberg et le secrétaire général ont fait pression sur les deux parties pour une prolongation plus longue afin d’essayer de entamer des négociations pour mettre fin au conflit.

« Au cours des six derniers mois », a déclaré Guterres, « le gouvernement du Yémen et les Houthis ont pris des mesures importantes et audacieuses vers la paix en acceptant et en renouvelant à deux reprises une trêve nationale négociée par les Nations Unies ».

À l’approche de l’échéance de dimanche, António Guterres a vivement exhorté les parties à prolonger la durée et les termes de la trêve conformément à une proposition présentée par Grundberg qui n’a pas été rendue publique.