Le chef de l’ONU exhorte les nations divisées à approuver un plan pour relever les défis mondiaux, du climat à l’IA

LES NATIONS UNIES — Le chef des Nations Unies a exhorté le les nations divisées du monde mercredi pour faire des compromis et approuver un plan directeur pour répondre aux défis mondiaux, des conflits et du changement climatique à intelligence artificielle et réformer l’ONU et les institutions financières mondiales.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré aux journalistes que les discussions sur le « Pacte pour l’avenir » étaient dans leur dernière ligne droite et que l’échec à parvenir au consensus requis entre les 193 pays membres de l’ONU « serait tragique ».

Il y a un an, Guterres avait sonné l’alarme sur la survie de l’humanité et de la planète et avait convoqué les dirigeants mondiaux à un Sommet de l’avenir lors de leur rassemblement mondial de cette année pour s’unir et agir afin de réformer l’ONU et d’autres institutions créées après la Seconde Guerre mondiale et de faire face aux nouvelles menaces mondiales. Ce Sommet se déroule dimanche et lundi, juste avant le début de la réunion annuelle de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies, mardi.

Les négociations sur le pacte de 30 pages, qui en est maintenant à sa quatrième révision, se déroulent depuis des mois, et lors de récentes interviews et de la conférence de presse de mercredi, le secrétaire général a été interrogé sur son manque de vision et sur ce qui le différencie des documents de l’ONU adoptés ces dernières années et qui n’ont pas été mis en œuvre.

« C’est très simple », a répondu le chef de l’ONU.

Toutes les « déclarations extraordinaires et importantes » précédentes portaient sur ce qui est nécessaire pour relever les défis du XXIe siècle, a-t-il déclaré. Le Sommet du futur vise à relever ces défis, ce qui nécessite réforme des institutions mondiales créé après la Seconde Guerre mondiale, y compris les Nations Unies.

Guterres a souligné que dans tous les domaines — de climat En ce qui concerne l’IA, « il y a un sérieux problème de gouvernance », et c’est précisément ce dont il s’agit lors du Sommet du Futur.

Le projet de Pacte pour l’avenir indique que les dirigeants mondiaux se réunissent « à un moment de profonde transformation mondiale » et met en garde contre « des risques catastrophiques et existentiels croissants » qui pourraient faire basculer les peuples du monde entier « dans un avenir de crise et d’effondrement persistants ».

Mais le projet précise que les dirigeants se rendent à l’ONU « pour protéger les besoins et les intérêts des générations présentes et futures à travers des actions menées dans le cadre du Pacte pour l’avenir ».

Il comprend 51 mesures sur des questions telles que l’éradication de la pauvreté, la lutte contre le changement climatique, la réalisation de l’égalité des sexes, la promotion de la paix et la protection des civils, et la redynamisation du système multilatéral pour « saisir les opportunités d’aujourd’hui et de demain ».

Guterres a souligné les « avancées potentielles » du pacte, notamment « le langage le plus fort sur Réforme du Conseil de sécurité « en une génération », et les mesures les plus concrètes pour élargir le puissant organisme de 15 membres depuis 1963.

Il a également cité les premières mesures visant à encadrer les nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, une « avancée majeure » dans la réforme des institutions financières internationales et un engagement à multiplier les ressources pour les pays en développement afin d’atteindre les objectifs de développement de l’ONU d’ici 2030.

Exhortant les États membres à mener à bien le Pacte pour l’avenir, António Guterres a déclaré : « Nous ne pouvons pas créer un avenir digne de nos petits-enfants avec des systèmes conçus pour nos grands-parents. »

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré mardi aux journalistes qu’une priorité de l’administration Biden lors du Sommet du futur de cette année était de « créer un système international plus inclusif et plus efficace ».

Elle a déclaré que le Groupe des 77, qui représente désormais 134 pays en développement à l’ONU, les 27 membres de l’Union européenne et les États-Unis ont tous accepté la quatrième révision du Pacte pour l’avenir.

Mais l’ambassadeur américain a déclaré que la Russie s’opposait à environ 15 questions différentes, que l’Arabie saoudite avait des problèmes avec le langage sur le climat et que d’autres pays s’opposaient au langage sur la réforme des institutions financières internationales, y compris le Banque mondiale et Fonds monétaire international..

« Je pense que le Sommet du futur fera la différence », a déclaré Thomas-Greenfield. « Il y a encore des différences majeures… Mais j’ai toujours l’espoir que nous y parviendrons. »