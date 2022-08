Le chef de l’ONU exhorte les dirigeants éthiopiens et tigréens à cesser les combats

NATIONS UNIES (AP) – Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exhorté jeudi le Premier ministre éthiopien et le chef de sa région agitée du Tigré à arrêter immédiatement la dernière éruption des hostilités, qui a retardé les efforts pour rétablir la paix et faire face à une crise humanitaire au Tigré. .

António Guterres a également appelé à “la création de conditions pour relancer un dialogue politique efficace” lors d’appels téléphoniques séparés avec le dirigeant éthiopien Abiy Ahmed et Debretsion Gebremichael, chef du Front de libération du peuple du Tigré, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Les autorités du Tigré ont affirmé mercredi que l’armée éthiopienne avait lancé une offensive « à grande échelle » pour la première fois en un an dans le Tigré, tandis que le gouvernement a rétorqué que les forces du Tigré avaient attaqué en premier.

Le conflit a commencé en novembre 2020, tuant des milliers de personnes dans le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique. Aujourd’hui comme alors, les deux parties ont agi à un moment où le monde était concentré ailleurs – l’élection présidentielle américaine de 2020 et les six mois de la guerre en Ukraine mercredi.

Le conflit s’était calmé ces derniers mois au milieu d’efforts de médiation lents. Mais la semaine dernière, la porte-parole d’Ahmed a affirmé que les autorités du Tigré « refusaient d’accepter des pourparlers de paix », et cette semaine, l’armée éthiopienne a mis en garde le public contre les rapports sur les mouvements de troupes.

Mercredi, les Nations Unies ont déclaré que les forces du Tigré étaient entrées de force dans un entrepôt du Programme alimentaire mondial dans la capitale régionale, Mekele, et avaient pris 12 camions-citernes destinés à l’acheminement de l’aide humanitaire dont ils avaient cruellement besoin.

Le chef de l’aide humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, a condamné jeudi le détournement des pétroliers dans un communiqué, affirmant qu’ils transportaient plus de 570 000 litres de carburant “destinés à aider l’ONU et ses partenaires à apporter des fournitures humanitaires aux personnes qui ont cruellement besoin d’aide”.

“Sans eux, les gens se retrouveront sans nourriture, compléments nutritionnels, médicaments et autres articles essentiels”, a-t-il averti. “A une époque où la malnutrition et l’insécurité alimentaire augmentent, les conséquences peuvent être désastreuses.”

Griffiths a exigé la fin de l’obstruction de l’aide humanitaire et de la protection des approvisionnements dans toute l’Éthiopie. Il a renouvelé ses appels au rétablissement des services de base dans le Tigré, notamment les services bancaires et l’électricité, “ce qui contribuerait considérablement à une amélioration de la situation humanitaire dans cette région”.

Le porte-parole de Guterres a déclaré qu’environ 2 millions de litres de carburant sont nécessaires chaque mois pour les opérations humanitaires.

“C’est maintenant la période de soudure, et nous sommes très préoccupés par l’impact que cela pourrait avoir sur les taux de malnutrition et l’insécurité alimentaire dans la région”, a déclaré Dujarric.

Il a déclaré que depuis début avril, lorsque les approvisionnements alimentaires ont commencé à arriver au Tigré par la seule route menant à Mekele, plus de 81 000 tonnes métriques de nourriture avaient été distribuées à environ 4,8 millions de personnes à la mi-août.

Plus tôt ce mois-ci, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a décrit la crise du Tigré comme “la pire catastrophe sur Terre”. Ghebreyesus, un Tigré de souche, s’est demandé à haute voix si la raison pour laquelle les dirigeants mondiaux n’ont pas répondu était due à “la couleur de la peau des habitants du Tigré”.

L’aide humanitaire a commencé à affluer vers le Tigré plus tôt cette année, mais le Programme alimentaire mondial a déclaré la semaine dernière qu’avec peu de carburant autorisé, “cela ne s’est pas encore traduit par une aide humanitaire accrue”. L’agence des Nations Unies a déclaré que la malnutrition avait explosé, avec 29% d’enfants souffrant de malnutrition et 2,4 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire grave.

Des mois de tensions politiques entre le gouvernement éthiopien et les dirigeants du Tigré qui dominaient autrefois le gouvernement ont explosé en guerre en novembre 2020.

Après certains des combats les plus féroces du conflit, les soldats éthiopiens ont fui Mekele en juin 2021 et le gouvernement a déclaré l’état d’urgence national avec des pouvoirs étendus. Une offensive militaire gouvernementale assistée par drone a stoppé l’approche des Tigréens vers la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, et en décembre dernier, les Tigréens se sont repliés vers le Tigré.

