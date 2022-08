Le chef de l’ONU exhorte les dirigeants éthiopiens et tigréens à cesser les combats

António Guterres a également appelé à “la création de conditions pour relancer un dialogue politique efficace” lors d’appels téléphoniques séparés avec le dirigeant éthiopien Abiy Ahmed et Debretsion Gebremichael, chef du Front de libération du peuple du Tigré, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

NATIONS UNIES – Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exhorté jeudi le Premier ministre éthiopien et le chef de sa région agitée du Tigré à mettre immédiatement un terme à la dernière éruption des hostilités, qui a retardé les efforts pour rétablir la paix et faire face à une crise humanitaire au Tigré.

Les autorités du Tigré ont affirmé mercredi que l’armée éthiopienne avait lancé une offensive « à grande échelle » pour la première fois en un an dans le Tigré, tandis que le gouvernement a rétorqué que les forces du Tigré avaient attaqué en premier.

Le conflit a commencé en novembre 2020, tuant des milliers de personnes dans le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique. Aujourd’hui comme alors, les deux parties ont agi à un moment où le monde était concentré ailleurs – l’élection présidentielle américaine de 2020 et les six mois de la guerre en Ukraine mercredi.