NATIONS UNIES (AP) – Le chef de l’ONU exhorte le départ de tous les combattants et mercenaires étrangers de Libye d’ici samedi, comme demandé dans l’accord de cessez-le-feu du 23 octobre signé par les parties en guerre après des années de combats qui ont divisé le Nord riche en pétrole Nation africaine en deux.

Le secrétaire général Antonio Guterres exhorte également le gouvernement reconnu par l’ONU qui domine dans la capitale, Tripoli, dans l’ouest de la Libye et les forces du commandant militaire Khalifa Hifter qui dirigent la majeure partie de l’est et du sud, «à maintenir leur détermination à parvenir à un une solution politique durable au conflit, la résolution des problèmes économiques et l’atténuation de la situation humanitaire. »

Dans un rapport au Conseil de sécurité de l’ONU obtenu mardi, Guterres a salué la feuille de route adoptée par le Forum de dialogue politique libyen – 75 représentants de l’éventail politique et social du pays – menant aux élections présidentielles et parlementaires du 24 décembre 2021.

Après un soulèvement dirigé par l’OTAN en 2011 qui a renversé et tué plus tard le dictateur Mouammar Kadhafi, la Libye a été divisée entre les administrations rivales de l’est et de l’ouest, chacune soutenue par un éventail de milices et de puissances étrangères. La Turquie est le principal mécène du gouvernement de Tripoli, tandis que les Émirats arabes unis, la Russie et l’Égypte soutiennent Hifter.

M. Guterres a encouragé les pays soutenant les deux parties et la communauté internationale dans son ensemble à soutenir la mise en œuvre du cessez-le-feu «sans délai», notamment en «assurant le départ de tous les combattants et mercenaires étrangers de Libye, et le respect intégral et inconditionnel de l’embargo sur les armes du Conseil de sécurité »Contre la Libye.

Il a également exhorté le Conseil de sécurité à donner à la mission politique de l’ONU, connue sous le nom de MANUL, «un mandat clair mais flexible» pour soutenir un mécanisme dirigé par la Libye pour surveiller la mise en œuvre du cessez-le-feu. Les diplomates ont déclaré qu’une résolution du Conseil décrivant le rôle de l’ONU sera probablement diffusée fin janvier ou début février.

Début janvier, Guterres a recommandé que des observateurs internationaux soient déployés en Libye sous l’égide de l’ONU pour observer l’accord de cessez-le-feu d’octobre depuis une base de la ville stratégique de Syrte, porte d’entrée des principaux champs pétroliers et terminaux d’exportation du pays.

Il a déclaré qu’une équipe préliminaire devrait être envoyée à Tripoli comme première étape pour «jeter les bases d’un mécanisme évolutif de surveillance du cessez-le-feu des Nations Unies basé à Syrte».

Le secrétaire général s’est dit préoccupé par la menace persistante du terrorisme et de l’extrémisme violent dans la région libyenne, affirmant que la réunification des institutions de sécurité du pays contribuerait «à atténuer le risque» de reconstitution de l’État islamique et d’autres groupes terroristes et extrémistes.

«Bien qu’affaiblis sur le plan opérationnel à la suite d’une série d’opérations antiterroristes, l’État islamique … et un réseau de soutien d’Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) demeurent une menace en Libye», a-t-il déclaré.

Guterres a déclaré que le rôle des pays membres de l’ONU et des organisations régionales, y compris l’Union africaine, l’Union européenne et la Ligue arabe, «est essentiel».

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit, a déclaré lundi au Conseil de sécurité que les événements récents «pourraient nous rapprocher de la fin de la division dans cet important pays arabe».

Il a demandé instamment que les combattants étrangers et les mercenaires soient expulsés d’ici la date limite de samedi, et a appelé à une solution à la menace posée par les groupes armés et les milices. » et la préparation des prochaines élections survit.

Aboul Gheit a promis le soutien de la Ligue arabe à l’ONU dans la surveillance de l’accord de cessez-le-feu et dans la préparation et l’observation des élections de décembre.