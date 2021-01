NATIONS UNIES (AP) – Le Secrétaire général Antonio Guterres a appelé lundi une action mondiale coordonnée pour construire une alliance contre la croissance et la propagation du néonazisme et de la suprématie blanche et la résurgence de la xénophobie, de l’antisémitisme et du discours de haine suscité en partie par la Pandémie de covid19.

Le chef de l’ONU a également appelé à l’action internationale «pour lutter contre la propagande et la désinformation». Et il a appelé à une éducation renforcée sur les actions nazies pendant la Seconde Guerre mondiale, soulignant que près des deux tiers des jeunes Américains ne savent pas que 6 millions de Juifs ont été tués pendant l’Holocauste.

Guterres a pris la parole à la synagogue annuelle Park East et au Service international de commémoration de l’Holocauste des Nations Unies marquant mercredi le 76e anniversaire de la libération du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, qui a eu lieu pratiquement cette année à cause du COVID-19.

Il a déclaré que la pandémie «a exacerbé les injustices et les divisions de longue date»

«La propagande liant les Juifs à la pandémie, par exemple, en les accusant d’avoir créé le virus dans le cadre d’une tentative de domination mondiale, serait ridicule si elle n’était pas si dangereuse», a-t-il déclaré. «Ce n’est que la dernière manifestation d’un trope antisémite qui remonte au moins au 14ème siècle, lorsque les Juifs ont été accusés de propager la peste bubonique.»

Le secrétaire général a déclaré qu’il était triste mais pas surprenant que la pandémie ait déclenché une nouvelle éruption de négation de l’Holocauste, de distorsion et de minimisation de l’histoire.

«En Europe, aux États-Unis et ailleurs, les suprémacistes blancs s’organisent et recrutent au-delà des frontières, affichant les symboles et les tropes des nazis et de leurs meurtriers ambitieux», a-t-il déclaré. « Tragiquement, après des décennies dans l’ombre, les néo-nazis et leurs idées gagnent maintenant du terrain »,

Guterres a déclaré que les autorités américaines ont averti que les néo-nazis sont en hausse dans tout le pays et dans le monde. Dans certains pays sans nom, a-t-il déclaré, les néo-nazis ont infiltré la police et les services de sécurité de l’État et leurs idées peuvent être entendues dans les débats des principaux partis politiques.

L’histoire continue

«La montée continue de la suprématie blanche et de l’idéologie néo-nazie doit être vue dans le contexte d’une attaque mondiale contre la vérité qui a réduit le rôle de la science et de l’analyse factuelle dans la vie publique», a-t-il déclaré.

Guterres a déclaré que la fragmentation des médias traditionnels et la croissance des médias sociaux contribuent à l’absence de faits partagés.

«Nous avons besoin d’une action mondiale coordonnée, à l’échelle de la menace à laquelle nous sommes confrontés, pour construire une alliance contre la croissance et la propagation du néonazisme et de la suprématie blanche, et pour lutter contre la propagande et la désinformation», a-t-il déclaré.

Le rabbin Arthur Schneier, un survivant de l’Holocauste, a averti que «si nous ne tirons pas les leçons tragiques de l’histoire, elles sont vouées à se répéter».

«Ce principe directeur – la mémoire et non l’amnésie – est un impératif moral pour réprimer la montée de la haine, qui est plus grande aujourd’hui qu’à n’importe quel moment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale», a-t-il déclaré.

Schneier a déclaré que les croix gammées nazies endommagent à nouveau les synagogues et les cimetières en France, en Allemagne et plus récemment à Montréal, et parmi ceux qui ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier, il y avait des personnes portant des chemises disant « Camp Auschwitz » et « 6MWE » – abréviation de « Six Million » Cela ne suffisait pas.

«Les enfants ne naissent pas avec haine; on leur apprend à haïr », a déclaré le rabbin de 90 ans. «L’éducation sur l’Holocauste dans les écoles est un must.»