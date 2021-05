Antonio Guterres « est profondément attristé d’apprendre le nombre de plus en plus grand de victimes, dont des enfants, des frappes aériennes israéliennes à Gaza, et des morts israéliennes causées par des roquettes lancées depuis Gaza », son porte-parole, Stéphane Dujarric, a déclaré mardi.

Le chef de l’ONU a appelé toutes les parties à mettre fin à la violence, exhortant les forces de sécurité israéliennes à « exercer une retenue maximale et calibrer leur utilisation de la force », tout en soulignant que « Le lancement aveugle de roquettes et de mortiers vers les centres de population israéliens est inacceptable. »

« Cette escalade en spirale doit cesser immédiatement », Guterres a insisté, ajoutant que l’ONU travaillait avec toutes les parties pour atteindre cet objectif.

Le Hamas, basé à Gaza, et le groupe du Jihad islamique palestinien ont tiré plusieurs centaines de roquettes sur le sud d’Israël depuis lundi, tuant au moins deux civils dans la ville d’Ashkelon et en blessant plusieurs autres. Les frappes de représailles des FDI ont fait 26 morts, dont neuf enfants, ont indiqué les autorités sanitaires de Gaza.

La dernière flambée a suivi plusieurs jours de violents affrontements à Jérusalem, au cours desquels des centaines de personnes ont été blessées. Les Palestiniens sont descendus dans la rue pour protester contre les expulsions forcées imminentes de familles palestiniennes de leurs maisons à l’est de la ville.

Plus tôt mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti que la force et la fréquence des attaques de Tsahal contre des cibles à Gaza seraient « augmenté. »

Peu de temps après la déclaration, une frappe israélienne a détruit un immeuble résidentiel de 13 étages à Gaza. Selon les médias israéliens, les habitants ont été avertis d’évacuer via des appels téléphoniques et des messages avant l’attaque, mais on ne sait pas si le bâtiment avait été vidé avant sa chute.

Le Hamas a répondu en tirant plus de 100 roquettes sur Tel Aviv et le centre d’Israël. Des sirènes retentissaient dans la ville la plus peuplée du pays mardi soir, les habitants ayant déclaré avoir entendu des explosions.

