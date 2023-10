Le chef de l’ONU exhorté à créer un envoyé de la société civile – Enjeux mondiaux

Crédit : Nations Unies

NATIONS UNIES, 16 oct (IPS) – Lorsque les Nations Unies ont commémoré le 75e anniversaire de la Charte des Nations Unies en 2020, le secrétaire général Antonio Guterres a rendu un compliment suprême aux organisations de la société civile (OSC).

Les OSC, a-t-il souligné, ont joué un rôle essentiel lors de la Conférence de San Francisco (où l’ONU a été inaugurée). « Vous avez été avec nous au fil des décennies, dans les camps de réfugiés, dans les salles de conférence et dans la mobilisation des communautés dans les rues et sur les places publiques du monde entier. »

« Vous êtes nos alliés dans la défense des droits de l’homme et dans la lutte contre le racisme. Vous êtes des partenaires indispensables pour forger la paix, faire pression en faveur de l’action climatique, faire progresser l’égalité des sexes, fournir une aide humanitaire vitale et contrôler la prolifération d’armes mortelles.

Et le cadre mondial de progrès partagé, les Objectifs de développement durable (ODD), est impensable sans vous », a-t-il déclaré.

Mais en réalité, les OSC sont parfois traitées comme des citoyens de seconde zone, avec des centaines d’OSC armées de références de l’ONU, systématiquement exclues de l’ONU, en particulier lorsque les dirigeants du monde arrivent pour s’adresser au segment de haut niveau des sessions de l’Assemblée générale en septembre.

Le rituel annuel selon lequel la société civile est traitée comme un paria politique et social a toujours suscité de vives protestations. Les Nations Unies justifient cette restriction principalement par des « raisons de sécurité ».

Une coalition d’OSC- comprenant Access Now, Action for Sustainable Development, Amnesty International, CIVICUS, Civil Society in Development (CISU), Démocratie sans frontières, Forus, Global Focus, Greenpeace International, Human Rights Watch, Oxfam International, TAP Network, et UNA-UK — propose maintenant la création d’un envoyé spécial de la société civile des Nations Unies pour protéger, promouvoir et représenter les intérêts de ces organisations.

Dans une lettre adressée à Guterres, la coalition souligne la disparité d’accès des délégués de la société civile, à savoir. Le personnel de l’ONU et les membres des délégations gouvernementales qui ne sont confrontés à aucune restriction de ce type constituent un rappel critique des obstacles rencontrés par les représentants accrédités de la société civile qui parcourent de grandes distances pour faire valoir leurs points de vue à l’ONU.

« C’est également une occasion manquée pour les délégués de la société civile de s’engager dans des négociations clés au siège de l’ONU et pour les décideurs politiques de bénéficier de leurs voix critiques et expertes, étayées par une expérience vécue dans la promotion des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies », indique la lettre.

Compte tenu de cette disparité récurrente, ajoute la lettre, « nous pensons qu’il est vital de corriger cette injustice rapidement afin de garantir à toutes les parties prenantes la possibilité de contribuer aux discussions sur les conséquences mondiales ».

« Ce problème souligne une fois de plus la nécessité pour la société civile d’avoir un champion dévoué au sein du système des Nations Unies, sous la forme d’un envoyé de la société civile, qui peut aider à promouvoir les meilleures pratiques en matière de participation de la société civile à travers l’ONU et favoriser la sensibilisation de l’ONU pour groupes de la société civile du monde entier, en particulier ceux qui rencontrent des difficultés pour accéder à l’ONU.

« Nous souhaitons également exprimer notre soutien à la révision des modalités visant à garantir une participation significative de la société civile à toutes les étapes des réunions et des processus de l’ONU, ainsi qu’aux recommandations Unmute Civil Society soutenues par 52 États et plus de 300 organisations de la société civile du monde entier. » .

« Nous pensons que répondre aux préoccupations ci-dessus pourrait conduire à des progrès significatifs dans la promotion de l’idéal d’une ONU plus inclusive, équitable et efficace, dans l’esprit de « Nous, les peuples ». «

Mandeep Tiwana, responsable des preuves et de l’engagement chez CIVICUS, a déclaré à IPS que les représentants de la société civile se plaignent depuis longtemps des asymétries entre les agences et bureaux des Nations Unies dans l’engagement de la société civile et ont appelé à un champion au sein du système des Nations Unies pour piloter les meilleures pratiques et harmoniser les efforts.

L’un de ces moyens, a-t-il dit, pourrait être la nomination d’un envoyé de la société civile sur le modèle de l’ONU. Envoyé de la jeunesse et Envoyé technique pour mener des engagements clés.

Notamment, un envoyé de la société civile pourrait favoriser une meilleure inclusion de la société civile et des voix des citoyens dans le processus décisionnel de l’ONU à un moment où l’ONU doit faire face à de multiples crises et à l’affirmation des intérêts nationaux par les États au détriment des accords et normes internationaux. il a souligné.

Cinq raisons pour lesquelles il est temps de nommer un envoyé de la société civile :

1.Sans une participation plus forte de la société civile, les ODD ne pourront pas se remettre sur les rails. Celui de l’ONU évaluation déplore le manque de progrès sur les ODD. Nous avons désespérément besoin d’une participation plus forte de la société civile pour stimuler l’innovation dans les politiques publiques, fournir efficacement des services qui « ne laissent personne de côté » et encourager la transparence, la responsabilité et la participation. Un envoyé de la société civile peut catalyser des partenariats cruciaux entre l’ONU, la société civile et les gouvernements. 2.La société civile peut contribuer à rééquilibrer les discours qui portent atteinte à l’ordre international fondé sur des règles. Avec les conflits, les violations des droits de l’homme, les inégalités économiques, le populisme nationaliste et l’autoritarisme qui sévissent, l’esprit du multilatéralisme inscrit dans la Charte des Nations Unies est au point de rupture. Les représentants de la société civile, qui s’efforcent de trouver des solutions mondiales fondées sur les valeurs des droits de l’homme et les besoins des exclus, peuvent aider à sortir des impasses causées par les gouvernements qui poursuivent des intérêts personnels étroits. 3.Un envoyé de la société civile peut aider à surmonter les restrictions de l’AGNU sur la participation des citoyens et à créer de meilleures voies pour impliquer l’ONU. Comme chaque année, en septembre dernier, l’ONU a suspendu les laissez-passer annuels et temporaires délivrés aux ONG accréditées lors de l’AGNU, empêchant ainsi la plupart des représentants de la société civile de participer. En outre, l’accès de la société civile aux agences et bureaux des Nations Unies reste inégal. Les dirigeants réformateurs de l’ONU et les États qui soutiennent la société civile peuvent donner la priorité à la nomination d’un envoyé pour un meilleur accès. 4.Représentation plus équitable. Les quelques organisations de la société civile qui ont accès à l’AGNU se tournent largement vers les groupes basés dans le Nord qui ont les ressources nécessaires pour investir dans la représentation du personnel à New York, ou les bons passeports pour entrer facilement dans les sites clés de l’ONU. Un envoyé de la société civile de l’ONU dirigerait les activités de sensibilisation de l’ONU auprès de la société civile à travers le monde et en particulier dans les régions mal desservies. De plus, un envoyé de la société civile pourrait contribuer à garantir une représentation plus diversifiée et plus équitable de la société civile aux réunions de l’ONU où les décisions sont prises. 5.Un envoyé de la société civile est possible. Pour faire quoi que ce soit à l’ONU, il faut adhérer à ce qui est politiquement faisable. Un envoyé spécial de la société civile est à portée de main. Le Réactiver l’initiative de la société civile pour permettre une participation significative à l’ONU est soutenu par 52 états et plus de 300 organisations de la société civile. Il comprend entre autres un appel à une journée de la société civile à l’ONU et la nomination d’un envoyé de l’ONU.

Parmi les récents envoyés spéciaux de l’ONU figurent :

Rapport du Bureau IPS de l’ONU

