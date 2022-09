Le chef de l’ONU et le président russe Poutine discutent de la guerre en Ukraine

NATIONS UNIES – Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu’il avait parlé mercredi au président russe Vladimir Poutine de l’exportation d’engrais russes via les ports ukrainiens de la mer Noire pour faire face à une crise alimentaire mondiale croissante qui menace de multiples famines. Le chef de l’ONU a déclaré qu’ils avaient également discuté de la sécurité de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, où il a déclaré que les bombardements avaient cessé depuis trois jours, et des prisonniers de guerre qu’il aimerait voir échangés.

António Guterres a déclaré lors d’une conférence de presse que Poutine avait déclaré qu’une mission d’enquête qu’il avait nommée à la demande de la Russie et de l’Ukraine pour enquêter sur les meurtres à la prison d’Olenivka, dans une région séparatiste de l’est de l’Ukraine, le 29 juillet, pourrait s’y rendre « par tous les moyens. choisir, et c’est un aspect très important. Les nations belligérantes s’accusent mutuellement d’avoir perpétré l’attaque au cours de laquelle les autorités séparatistes et les responsables russes ont déclaré que 53 prisonniers de guerre ukrainiens avaient été tués et 75 blessés.

Guterres a déclaré que l’appel à Poutine faisait suite à sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Lviv le 18 août, et à des appels réguliers au chef du bureau de Zelenskyy, Andriy Yermak.

Poutine ne participera pas au rassemblement annuel des dirigeants mondiaux de la semaine prochaine à l’Assemblée générale des Nations Unies, qui, selon Guterres, se déroule “à un moment de grand péril”.

“Notre monde est ravagé par la guerre, battu par le chaos climatique, marqué par la haine et honteux par la pauvreté, la faim et les inégalités”, a déclaré le secrétaire général.

La guerre en Ukraine non seulement dévaste le pays, mais entraîne également l’économie mondiale, a déclaré António Guterres, et les espoirs d’un accord de paix sont “minimes”. Il a ajouté: “Je mentirais si je disais que j’espère que cela arrivera bientôt.”

Malgré l’accord du 22 juillet pour commencer à expédier des céréales ukrainiennes depuis les ports de la mer Noire et acheminer de la nourriture et des engrais russes vers les marchés mondiaux, a déclaré António Guterres, “il existe un risque de famines multiples cette année”.

Le secrétaire général a déclaré que les prix élevés des engrais ont déjà réduit la plantation de cultures vivrières, c’est pourquoi il est essentiel d’augmenter les exportations russes d’ammoniac – un ingrédient clé des engrais – et pourquoi des discussions sont en cours sur la possibilité d’expédier par les ports de la mer Noire qui sont actuellement utilisés pour expédier des céréales en provenance d’Ukraine.

La chef du commerce de l’ONU, Rebeca Grynspan, qui dirige l’équipe qui tente de faciliter l’accès mondial sans entrave à la nourriture et aux engrais russes, a déclaré aux journalistes mardi que la Russie avait signalé une augmentation de 12% des exportations alimentaires de juin à juillet, mais que les exportations d’engrais sont toujours en baisse bien qu’elles soient couvertes par l’accord, avec des problèmes d’assurance, de financement et d’expédition.

Guterres a déclaré avoir discuté avec Poutine de la “situation dramatique des engrais” et des obstacles à l’expédition d’ammoniac depuis la Russie.

“Nous risquons d’avoir une crise du marché des engrais”, a déclaré le chef de l’ONU. “Nous avons des nouvelles de différentes parties du monde selon lesquelles les superficies cultivées sont beaucoup plus petites que lors du cycle précédent, ce qui signifie que nous risquons en 2022 le véritable manque de nourriture.”

“Ainsi, supprimer les obstacles qui existent encore en ce qui concerne l’exportation d’engrais russes est absolument essentiel à l’heure actuelle”, a-t-il déclaré.

Grynspan, qui dirige la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, a déclaré que des engrais étaient nécessaires d’ici octobre et novembre, au plus tard, pour la saison de plantation de l’hémisphère nord.

Sur la question de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud-est de l’Ukraine, la plus grande d’Europe, le chef de l’agence de surveillance nucléaire de l’ONU a déclaré lundi qu’il avait entamé des consultations avec l’Ukraine et la Russie sur son appel à une “zone de protection et de sûreté nucléaires” autour de la installation, et les deux parties semblent intéressées.

Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a déclaré que les deux parties semblaient intéressées.

Il a fait cette proposition la semaine dernière après avoir dirigé une équipe d’inspecteurs à la centrale nucléaire et laissé deux d’entre eux là-bas pour surveiller sa sécurité. L’usine a été occupée par les forces russes mais exploitée par ses employés ukrainiens depuis le début de la guerre.

La centrale de Zaporizhzhia a été reconnectée au réseau électrique ukrainien au cours du week-end, permettant aux ingénieurs d’arrêter son dernier réacteur opérationnel pour tenter d’éviter une catastrophe alors que les combats faisaient rage dans la région.

António Guterres a déclaré que selon ses dernières informations, l’électricité est fournie pour garantir le refroidissement des réacteurs et toute autre électricité nécessaire.