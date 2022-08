Le chef de l’ONU dénonce “l’avidité grotesque” des compagnies pétrolières

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Le chef de l’ONU a vivement critiqué mercredi la “cupidité grotesque” des compagnies pétrolières et gazières pour avoir réalisé des profits records grâce à la crise énergétique sur le dos des personnes les plus pauvres du monde, “tout en détruisant notre seule maison”. Le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré qu’il était “immoral” que les plus grandes sociétés énergétiques aient réalisé au premier trimestre de l’année des bénéfices combinés de près de 100 milliards de dollars.

Il a exhorté tous les gouvernements à taxer ces profits excessifs “et à utiliser les fonds pour soutenir les personnes les plus vulnérables en ces temps difficiles”.

António Guterres a exhorté les gens du monde entier à envoyer un message à l’industrie des combustibles fossiles et à leurs financiers que “cette cupidité grotesque punit les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, tout en détruisant notre seule maison”.

Le secrétaire général s’est exprimé lors de la conférence de presse en lançant un rapport du Groupe mondial de réponse aux crises qu’il a mis en place pour faire face à la triple crise interconnectée de l’alimentation, de l’énergie et de la finance qui a particulièrement frappé les pays qui tentent de se remettre de la pandémie de COVID-19 et de faire face à l’impact dévastateur de la guerre en Ukraine.

Le groupe a déjà présenté des recommandations sur l’alimentation et la finance et Guterres a déclaré qu’il pensait que “nous faisons des progrès” dans ces domaines, en particulier sur l’alimentation.

Le rapport publié mercredi se concentre sur la crise énergétique, et le secrétaire général a déclaré qu’il visait à obtenir l’équivalent de l’accord sur les céréales qu’il avait d’abord proposé aux présidents russe et ukrainien pour permettre aux céréales ukrainiennes d’être expédiées depuis les ports bloqués par la Russie sur la rivière Noire. Des marchés maritimes vers le monde qui ont désespérément besoin d’approvisionnements alimentaires. Le premier navire à quitter l’Ukraine se dirigeait vers le Liban mercredi après une inspection de trois heures dans les eaux turques.

Dans une autre recommandation clé, le groupe exhorte les pays développés plus riches, en particulier, à économiser l’énergie et à promouvoir les transports publics “et les solutions basées sur la nature”.

Guterres a déclaré que les nouvelles technologies, y compris le stockage des batteries, “devraient devenir des biens publics”, et que les gouvernements doivent intensifier et diversifier les chaînes d’approvisionnement pour les matières premières et les technologies d’énergie renouvelable.

Le groupe recommande également d’augmenter les financements privés et multilatéraux pour « la transition énergétique verte ». Et il a soutenu l’objectif de l’Agence internationale de l’énergie d’augmenter les investissements dans les énergies renouvelables par un facteur de sept pour atteindre l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre à “zéro net” d’ici 2050 pour aider à freiner le changement climatique d’origine humaine.

“Chaque pays fait partie de cette crise énergétique, et tous les pays prêtent attention à ce que font les autres”, a déclaré António Guterres. “Il n’y a pas de place pour l’hypocrisie.”

Il a déclaré que de nombreux pays en développement vivant avec les graves effets de la crise climatique, notamment les tempêtes, les incendies de forêt, les inondations et la sécheresse, ne manquent pas de raison d’investir dans les énergies renouvelables, mais ils ont besoin “d’options concrètes et réalisables” – et il a déclaré que les pays développés les exhortaient investir dans les énergies renouvelables n’offrent pas un soutien social, technique ou financier suffisant.

Guterres a critiqué certains des mêmes pays développés pour avoir introduit des subventions universelles aux pompes à essence et rouvert des centrales au charbon, affirmant qu’il est difficile de justifier ces actions, même sur une base temporaire.