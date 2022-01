Le chef de l’ONU demande une augmentation importante de l’aide afghane et le dégel des avoirs

António Guterres a déclaré que la liquidité doit être rétablie de toute urgence dans l’économie afghane. Il a déclaré que cela signifiait libérer les réserves de devises gelées du pays, se réengager avec sa Banque centrale et trouver d’autres moyens d’injecter de l’argent, notamment en permettant aux fonds internationaux de payer les salaires des médecins, des enseignants, des éboueurs, des électriciens et d’autres fonctionnaires.

