NATIONS UNIES (AP) – Le chef des Nations Unies a exhorté le monde à marquer vendredi le «jalon déchirant» de 2 millions de décès dus au virus COVID-19 en agissant avec une bien plus grande solidarité pour garantir que les vaccins sont disponibles et abordables dans tous les pays non juste des nations riches.

Le Secrétaire général Antonio Guterres a déclaré dans un message vidéo que les gouvernements ont la responsabilité de protéger leur population, « mais le » vaccinationalisme « est autodestructeur et retardera une reprise mondiale. »

«La science réussit – mais la solidarité échoue», a-t-il prévenu. «Les vaccins atteignent rapidement les pays à revenu élevé, alors que les plus pauvres du monde n’en ont pas du tout.»

Guterres avait exhorté les dirigeants du Groupe des 20 plus grands économistes en mars, au début de la pandémie COVID-19, à adopter un plan «en temps de guerre» pour lutter contre le coronavirus comprenant un plan de relance «de l’ordre de mille milliards de dollars» pour les entreprises, les travailleurs et les ménages des pays en développement. Il a également exhorté les dirigeants à créer «un groupe de travail pour avoir un effort combiné pour vaincre le virus», mais le G20 n’a pris aucune mesure.

«Malheureusement, l’impact mortel de la pandémie a été aggravé par l’absence d’un effort mondial coordonné», a-t-il déclaré vendredi.

Guterres a déclaré que les principales économies du monde avaient la responsabilité particulière de soutenir le programme COVAX de l’Organisation mondiale de la santé pour acheter et fournir des vaccins contre les coronavirus aux personnes les plus pauvres du monde.

Il a également exhorté les pays riches à partager les doses excédentaires de vaccins, notant que «certains pays sont en train de conclure des accords parallèles, voire de s’approvisionner au-delà des besoins».

«Cela aiderait à vacciner tous les travailleurs de la santé dans le monde de toute urgence et à protéger les systèmes de santé de l’effondrement», a déclaré le secrétaire général.

«Les autres en première ligne, y compris les travailleurs humanitaires et les populations à haut risque, doivent être prioritaires», a-t-il souligné.

Guterres a également appelé les fabricants à «intensifier leur engagement à travailler avec l’usine COVAX et les pays du monde entier pour assurer un approvisionnement suffisant et une distribution équitable».

L’histoire continue

New York a offert des vaccinations aux personnes de plus de 65 ans et Guterres, 71 ans, devrait être vacciné la semaine prochaine, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, ajoutant que l’ONU distribuerait des photos et des vidéos pour aider à promouvoir la campagne mondiale de vaccination.

Volkan Bozkir, le président de 70 ans des 193 membres de l’Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré aux journalistes qu’il serait vacciné le 2 février.

Bozkir a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il avait écrit aux autorités de New York pour demander que tous les membres du personnel de l’ONU, au nombre de milliers, soient considérés comme des «travailleurs essentiels» afin qu’ils puissent être vaccinés.

Mais Dujarric a déclaré que le secrétaire général Guterres n’avait pas demandé «de couverture« aller au premier plan »pour l’ensemble du personnel de l’ONU.