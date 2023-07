Le chef de l’ONU déclare qu’Haïti a un besoin urgent d’une force de sécurité internationale et d’une aide humanitaire

PORT-AU-PRINCE, Haïti (AP) – Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est rendu en Haïti samedi et a de nouveau appelé les gouvernements étrangers dotés de forces de sécurité solides à aider le pays en difficulté à lutter contre la flambée de violence des gangs.

L’appel a été lancé après que Guterres a rencontré le Premier ministre Ariel Henry, des dirigeants de la société civile, le personnel de l’ONU et les chefs de divers partis politiques au cours de son voyage d’une journée.

« Ce n’est pas le moment d’oublier Haïti ou d’affaiblir notre solidarité avec son peuple », a-t-il déclaré.

Guterres a rencontré des journalistes à l’aéroport international d’Haïti à Port-au-Prince, qui l’ont pressé de savoir si une force de sécurité internationale serait déployée comme l’avait demandé le Premier ministre en octobre dernier.

Guterres a déclaré avoir parlé du problème avec Henry, ainsi que de la nécessité d’organiser des élections crédibles.

« Je ne suis pas ici pour dire aux Haïtiens quoi faire. Je suis ici pour les écouter et les encourager à établir un consensus aussi large que possible pour faire avancer le processus de transition », a-t-il déclaré.

Henry, qui dirige le pays depuis l’assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse, subit des pressions pour organiser des élections. Mais les experts ont noté qu’il était impossible de le faire étant donné le niveau actuel de violence dans le pays, les gangs contrôlant environ 80 % de la capitale.

Il n’y a plus d’institutions démocratiquement élues en Haïti, le pays n’ayant pas organisé d’élections législatives depuis octobre 2019.

« Haïti doit revenir à l’ordre démocratique dès que possible », a déclaré Guterres.

Il a également déclaré qu’Haïti avait un besoin urgent de plus d’aide humanitaire alors que la pauvreté s’aggrave et que les cas de famine augmentent. Les gangs empêchent la circulation des biens et des personnes et contrôlent l’accès à l’eau, à la nourriture et aux soins de santé alors que les civils tentent de riposter via un soulèvement violent.

« J’ai ressenti tout l’épuisement d’une population qui fait face depuis trop longtemps à une cascade de crises et à des conditions de vie insoutenables », a déclaré António Guterres. « Une personne sur deux en Haïti vit dans l’extrême pauvreté, souffre de la faim et n’a pas un accès régulier à l’eau potable.

La visite de Guterres est intervenue quelques jours seulement après que l’expert des droits de l’homme de l’ONU en Haïti s’est rendu dans le pays et a également appelé à une force de sécurité internationale et à un embargo sur les armes.

Guterres doit assister dimanche à un sommet à Trinité-et-Tobago organisé par Caricom, un bloc commercial des Caraïbes.

___

L’écrivain Associated Press Dánica Coto à San Juan, Porto Rico, a contribué à ce rapport.

Evens Sanon, Associated Press