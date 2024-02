Le chef de l’ONU déclare que l’UNRWA est « l’épine dorsale » de la réponse humanitaire à Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a décrit l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) comme « l’épine dorsale de toute réponse humanitaire à Gaza » et a appelé tous les pays à « garantir la continuité du travail de sauvetage de l’UNRWA ».

Plusieurs pays, dont les États-Unis, le plus grand donateur de l’UNRWA, ont suspendu leur financement après qu’Israël a accusé certains membres du personnel de l’agence d’avoir participé à l’attaque du Hamas du 7 octobre.

S’adressant mercredi au Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (CEIRPP), Guterres s’est dit « personnellement horrifié » par les accusations portées contre le personnel de l’UNRWA, mais a souligné la nécessité de surmonter ce licenciement.

« Hier, j’ai rencontré les donateurs pour écouter leurs préoccupations et leur présenter les mesures que nous prenons pour y répondre », a-t-il déclaré.

« Je suis extrêmement préoccupé par les conditions inhumaines auxquelles sont confrontés les 2,2 millions d’habitants de Gaza, alors qu’ils luttent pour survivre sans aucun des éléments de base. »

Décrivant les conditions à l’intérieur de l’enclave assiégée, le chef de l’ONU a déclaré que de fortes pluies inondaient les camps de tentes de fortune, obligeant les enfants, les parents et les personnes âgées à dormir dans la boue. L’eau potable est devenue presque totalement inaccessible et les maladies évitables sont monnaie courante, tandis que le système de santé s’est effondré.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde mercredi contre une « catastrophe massive » en cours à Gaza.

“C’est une population qui meurt de faim, c’est une population qui est poussée au bord du gouffre”, a déclaré Michael Ryan, directeur des urgences de l’OMS, lors d’une conférence de presse.

« Les civils de Gaza ne sont pas parties prenantes à ce conflit et ils doivent être protégés, tout comme leurs établissements de santé.

Les responsables de l’ONU ont averti que l’UNRWA devra suspendre ses opérations d’ici la fin février si le financement n’est pas rétabli.

Les chefs de l’OMS, du Programme alimentaire mondial (PAM), de l’UNICEF, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et d’autres agences et partenaires ont qualifié ces allégations d’« horribles ».

« Cependant, nous ne devons pas empêcher une organisation entière de remplir son mandat de servir les personnes qui en ont désespérément besoin », ont-ils déclaré dans une déclaration commune. « Aucune autre entité n’a la capacité de fournir l’ampleur et l’ampleur de l’aide dont 2,2 millions de personnes à Gaza ont un besoin urgent. »

« Complètement dépendant » de l’UNRWA

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur Gaza mercredi, le chef de l’aide humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, a déclaré que l’UNRWA joue un rôle fondamental dans la réponse humanitaire à Gaza.

« Pour le dire très simplement et sans détour : notre réponse humanitaire dans le territoire palestinien occupé dépend, entièrement, du fait que l’UNRWA soit correctement financé et opérationnel », a déclaré Griffiths devant le conseil composé de 15 membres.

« Les services vitaux de l’UNRWA… destinés à plus des trois quarts des habitants de Gaza ne devraient pas être compromis par les actions présumées de quelques individus. C’est une question d’une extraordinaire disproportion », a-t-il déclaré.





Griffiths a ajouté que la capacité de la communauté humanitaire à apporter de l’aide à la population de Gaza restait « largement insuffisante ».

« Nous continuons à être confrontés au problème du refus d’entrée d’articles indispensables à Gaza par Israël pour des raisons qui, du moins pour nous, sont floues et incohérentes », a-t-il déclaré.

La Cour internationale de Justice (CIJ) a ordonné la semaine dernière à Israël de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher ses troupes de commettre un génocide et de prendre des mesures pour améliorer la situation humanitaire des Palestiniens à Gaza, dans une affaire intentée par l’Afrique du Sud.

Dans sa décision intérimaire très attendue de vendredi, la CIJ n’a pas appelé à un cessez-le-feu immédiat mais a déclaré qu’Israël devait rapidement mettre en œuvre des mesures « immédiates et efficaces » pour garantir la livraison de l’aide humanitaire et des services de base dont Gaza a un besoin urgent.

Le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a déclaré mercredi que tous les États avaient l’obligation de cesser de financer et de faciliter les actions militaires d’Israël à Gaza après que la Cour mondiale ait clairement établi que ces actions risquaient de constituer un génocide.

Israël doit rendre compte au tribunal, dans un délai d’un mois, de ce qu’il fait pour faire respecter l’ordre de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir les actes de génocide à Gaza.

Accusations contre l’UNRWA

Les accusations contre les membres du personnel de l’UNRWA sont devenues publiques vendredi, lorsque l’agence a annoncé qu’elle avait licencié certains employés après qu’Israël ait fourni des informations. Guterres a déclaré dimanche que sur les 12 personnes impliquées, neuf avaient été licenciées, une est morte et l’identité des deux autres était en cours de clarification.

Un dossier israélien de six pages indique que 12 membres du personnel de l’UNRWA ont pris part aux attaques du 7 octobre qui ont tué 1 139 personnes. Cela suggère également qu’Israël dispose de preuves plus larges selon lesquelles l’UNRWA a employé 190 combattants du Hamas et du Jihad islamique.

Plus tard mercredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que l’UNRWA avait été « totalement infiltré » par le Hamas et a appelé à sa dissolution.

« Il est temps que la communauté internationale et l’ONU elle-même comprennent que la mission de l’UNRWA doit prendre fin », a déclaré Netanyahu aux délégués de l’ONU en visite, selon un communiqué de son bureau.

Les Palestiniens ont affirmé qu’Israël avait falsifié des informations pour ternir l’UNRWA.

Les donateurs, dont l’Union européenne et plusieurs pays européens, le Royaume-Uni, le Japon et le Canada, ont suspendu le financement de l’agence.

Riyad Mansour, l’observateur permanent de l’ONU pour les territoires palestiniens, a déclaré mercredi au Conseil de sécurité de l’ONU qu’il n’y avait aucune raison de « prendre des mesures qui équivalent effectivement à une punition collective contre 30 000 employés de l’UNRWA et des millions de réfugiés » qui bénéficient des services de l’UNRWA. .

L’ambassadrice américaine auprès de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que les États-Unis s’efforçaient de faciliter l’acheminement d’une aide supplémentaire à Gaza, évitant ainsi les informations selon lesquelles Israël aurait constamment bloqué les efforts d’acheminement de l’aide de l’ONU.

Thomas-Greenfield a également déclaré que la décision de la CIJ était cohérente avec l’approche américaine à l’égard de Gaza et que les conditions d’un cessez-le-feu « n’existent pas ».

Pandor, d’Afrique du Sud, a déclaré que Pretoria avait fait tout ce qu’elle pouvait et qu’il appartenait désormais à la communauté mondiale de jouer son rôle en demandant des comptes à Israël.