BERLIN (AP) – Le chef des Nations Unies a lancé jeudi une tirade de colère contre les entreprises de combustibles fossiles, les accusant de trahir les générations futures et de saper les efforts visant à éliminer progressivement un produit qu’il a qualifié d ‘ »incompatible avec la survie humaine ».

Le secrétaire général Antonio Guterres a également rejeté les suggestions de certains dirigeants pétroliers – y compris l’homme choisi pour présider les pourparlers internationaux sur le climat de cette année à Dubaï – selon lesquelles les entreprises de combustibles fossiles peuvent maintenir leur production si elles trouvent un moyen de capter les émissions de carbone qui réchauffent la planète. Il a averti que cela ferait d’eux des « démolisseurs de planètes plus efficaces ».

Ce n’est pas la première fois que le chef de l’ONU appelle Big Oil sur son rôle dans le réchauffement climatique, mais l’attaque brutale reflète la frustration croissante face à la récente aubaine des bénéfices de l’industrie malgré les avertissements des scientifiques selon lesquels la combustion de combustibles fossiles poussera le monde bien au-delà de tout coffre-fort seuil climatique.

« L’année dernière, l’industrie pétrolière et gazière a récolté une manne record de 4 000 milliards de dollars de revenus nets », a déclaré António Guterres après une réunion avec des groupes de la société civile. « Pourtant, pour chaque dollar dépensé pour le forage et l’exploration du pétrole et du gaz, seuls 4 cents sont allés à l’énergie propre et à la capture du carbone – combinés. »

« Échanger l’avenir contre trente pièces d’argent est immoral », a-t-il déclaré.

António Guterres a appelé l’industrie à présenter un plan crédible pour passer à une énergie propre « et s’éloigner d’un produit incompatible avec la survie humaine ».

Les entreprises de combustibles fossiles ont récemment poussé l’idée qu’elles devraient être autorisées à continuer à pomper du pétrole et du gaz hors du sol tant qu’elles éliminent les émissions de gaz à effet de serre dans le processus, une suggestion que les experts rejettent comme trop compliquée et coûteuse pour fournir les réductions urgentes de gaz à effet de serre. gaz nécessaire.

« Le problème n’est pas simplement les émissions de combustibles fossiles », a déclaré Guterres, un clin d’œil aux récents commentaires de Sultan al-Jaber, le responsable des Émirats arabes unis qui dirigera le prochain sommet de l’ONU sur le climat. « Ce sont les combustibles fossiles – point final. »

Al-Jaber, qui est également ministre de l’Industrie des Émirats arabes unis et directeur général de la compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi, a été critiqué par les écologistes et les législateurs occidentaux pour ses liens étroits avec l’industrie des combustibles fossiles. Il a été choisi par les Émirats arabes unis pour diriger les pourparlers de la COP28 et la critique de son rôle par le chef de l’ONU – bien que voilée – est très inhabituelle.

Guterres a exhorté les pays riches à s’engager à éliminer progressivement le charbon, le combustible fossile le plus polluant, d’ici 2030, et les autres à emboîter le pas une décennie plus tard. Les gouvernements devraient également passer des subventions des combustibles fossiles aux projets d’énergie propre et mettre un prix sur les émissions de carbone, a-t-il déclaré.

Ses commentaires sont intervenus alors que les négociateurs de près de 200 pays concluaient deux semaines de pourparlers à Bonn, en Allemagne, en préparation de la COP28. Le bureau climatique de l’ONU a confirmé jeudi qu’il exigera des délégués participant au sommet de Dubaï qu’ils divulguent leur affiliation dans le but de réprimer l’influence indue des entreprises de combustibles fossiles et autres.

Les participants seront également invités à fournir des informations facultatives sur leur relation avec l’agence ou l’organisation gouvernementale qui les a nommés et ceux qui refusent de le faire seront signalés en conséquence.

Les groupes de la société civile ont salué la décision, qui s’appliquera également à eux, mais ont déclaré que les participants devraient également être tenus de divulguer qui finance leur participation.

António Guterres a fait écho à leurs préoccupations, avertissant que les entreprises de combustibles fossiles sapaient les mesures climatiques et a déclaré qu’elles devaient « cesser et s’abstenir du trafic d’influence et des menaces légales visant à entraver le progrès ».

« Je pense en particulier aux récentes tentatives de renverser les alliances nettes zéro, en invoquant la législation anti-trust », a déclaré António Guterres, faisant référence aux efforts déployés dans certains États américains visant à empêcher les compagnies d’assurance d’établir des normes environnementales pour les entreprises dans lesquelles elles investissent.

Il a exhorté les institutions financières à s’engager à cesser de financer des projets de combustibles fossiles et a encouragé ceux qui le font déjà « à ne pas (de) céder face aux attaques contre le progrès ».

« Vous faites ce qu’il faut », a-t-il dit. « Continuer. »

Frank Jordans, L’Associated Press