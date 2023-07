LE CAIRE (AP) – Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que le Soudan était au bord d’une « guerre civile à grande échelle » alors que de violents affrontements entre généraux rivaux se poursuivaient sans relâche dimanche dans la capitale, Khartoum.

Il a prévenu samedi soir que la guerre entre l’armée soudanaise et une puissante force paramilitaire risque de déstabiliser toute la région, selon Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général.

Le Soudan a sombré dans le chaos après des mois de tension entre le chef militaire, le général Abdel-Fattah Burhan, et son rival, le général Mohammed Hamdan Dagalo, commandant des forces paramilitaires de soutien rapide, a explosé en combats ouverts à la mi-avril.

Le ministre de la Santé, Haitham Mohammed Ibrahim, a déclaré le mois dernier dans des commentaires télévisés que les affrontements avaient tué plus de 3 000 personnes et blessé plus de 6 000 autres. Le décompte des décès, cependant, est très susceptible d’être beaucoup plus élevé. Selon les chiffres de l’ONU, plus de 2,9 millions de personnes ont fui leur foyer vers des zones plus sûres à l’intérieur du Soudan ou ont traversé les pays voisins.

Les combats ont eu lieu 18 mois après que les deux généraux ont mené un coup d’État militaire en octobre 2021 qui a renversé un gouvernement civil de transition soutenu par l’Occident. Le conflit a anéanti les espoirs soudanais d’une transition pacifique vers la démocratie après qu’un soulèvement populaire a forcé la destitution militaire de l’autocrate de longue date Omar al-Bashir en avril 2019.

La guerre a transformé la capitale Khartoum et d’autres zones urbaines du pays en champs de bataille.

Les habitants de Khartoum ont déclaré que de violents combats étaient en cours tôt dimanche au sud de la capitale. Les factions belligérantes utilisaient des armes lourdes lors des combats dans le quartier de Kalaka et des avions de l’armée ont été vus planant au-dessus de la zone, a déclaré un habitant Abdalla al-Fatih.

Dans sa déclaration, Guterres a également condamné une frappe aérienne samedi qui, selon les autorités sanitaires, a tué au moins 22 personnes à Omdurman, une ville située juste en face de la capitale, Khartoum, sur le Nil. L’assaut a été l’un des plus meurtriers du conflit.

Le secrétaire général a également dénoncé la violence et les pertes à grande échelle dans la région occidentale du Darfour, qui a connu certains des pires combats du conflit en cours, a déclaré Haq dans un communiqué.

« Il y a un mépris total du droit humanitaire et des droits de l’homme qui est dangereux et inquiétant », a déclaré António Guterres.

Des responsables de l’ONU ont déclaré que la violence dans la région avait récemment pris une dimension ethnique, les RSF et les milices arabes ciblant des tribus non arabes au Darfour, une région tentaculaire composée de cinq provinces. Le mois dernier, le gouverneur du Darfour, Mini Arko Minawi, a déclaré que la région revenait à son génocide passé, faisant référence au conflit qui a englouti la région au début des années 2000.

Des villes et des villages entiers de la province du Darfour occidental ont été envahis par les RSF et leurs milices alliées, forçant des dizaines de milliers d’habitants à fuir vers le Tchad voisin. Les militants ont signalé que de nombreux habitants ont été tués, des femmes et des filles violées et des propriétés pillées et incendiées.

Des affrontements ont eu lieu dimanche entre l’armée et les RSF ailleurs au Soudan, notamment dans la province du Kordofan du Nord, du Kordofan du Sud et du Nil Bleu.

Samy Magdy, Associated Press