Le chef de l’ONU déclare que le monde est “sur la voie de l’enfer climatique” sans action urgente pour réduire les émissions

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré lundi aux pays réunis au début du sommet de la COP27 en Égypte qu’ils étaient confrontés à un choix difficile : travailler ensemble maintenant pour réduire les émissions ou condamner les générations futures à la catastrophe climatique.

Le discours a donné un ton urgent alors que les gouvernements s’asseyent pour deux semaines de pourparlers sur la manière d’éviter le pire du changement climatique, même s’ils sont distraits par la guerre de la Russie en Ukraine, l’inflation galopante des consommateurs et les pénuries d’énergie.

“L’humanité a le choix : coopérer ou périr”, a déclaré António Guterres aux délégués réunis dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh.

Il a appelé à un pacte entre les pays les plus riches et les plus pauvres du monde pour accélérer la transition des combustibles fossiles et l’octroi de financements pour garantir que les pays les plus pauvres puissent réduire leurs émissions et faire face aux impacts du réchauffement qui se sont déjà produits.

“Les deux plus grandes économies – les États-Unis et la Chine – ont la responsabilité particulière d’unir leurs efforts pour faire de ce pacte une réalité”, a-t-il déclaré.

António Guterres a demandé aux pays d’accepter d’éliminer progressivement l’utilisation du charbon, l’un des combustibles les plus riches en carbone, d’ici 2040 dans le monde, les membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques atteignant ce cap d’ici 2030.

Malgré des décennies de pourparlers sur le climat – la COP égyptienne est la 27e Conférence des Parties – les progrès ont été insuffisants pour sauver la planète d’un réchauffement excessif, car les pays sont trop lents ou réticents à agir, a-t-il noté.

“Les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d’augmenter. Les températures mondiales ne cessent d’augmenter. Et notre planète approche à grands pas de points de basculement qui rendront le chaos climatique irréversible”, a-t-il déclaré. “Nous sommes sur une autoroute vers l’enfer climatique avec le pied sur l’accélérateur.”

Dans son rapport annuel sur l’état du climat, l’agence météorologique des Nations Unies, l’Organisation météorologique mondiale, a déclaré que l’élévation du niveau de la mer au cours de la dernière décennie était le double de ce qu’elle était dans les années 1990, et depuis janvier 2020, elle a bondi à un rythme plus élevé que cela. Depuis le début de la décennie, les mers montent de cinq millimètres par an, contre 2,1 mm dans les années 1990.

L’ancien vice-président américain Al Gore, quant à lui, avait pointé du doigt les dirigeants mondiaux lundi, critiquant la poursuite par les pays développés des ressources gazières en Afrique.

“Nous avons un problème de crédibilité, nous tous : nous parlons et nous commençons à agir, mais nous n’en faisons pas assez”, a déclaré Gore lors d’un discours lors de la cérémonie d’ouverture du sommet. “Nous devons voir le soi-disant” élan vers le gaz “pour ce qu’il est vraiment : un élan sur un pont vers nulle part, laissant les pays du monde confrontés au chaos climatique et à des milliards d’actifs bloqués, en particulier ici en Afrique.

“Nous devons dépasser l’ère du colonialisme des combustibles fossiles.”

Les EAU vont continuer à pomper du pétrole et du gaz

Immédiatement après le discours de António Guterres, le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed ben Zayed al-Nahya, a pris la parole et a déclaré que son pays, membre de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, continuerait à produire des combustibles fossiles aussi longtemps qu’il y en aurait besoin.

“Les Émirats arabes unis sont considérés comme un fournisseur responsable d’énergie et ils continueront à jouer ce rôle tant que le monde aura besoin de pétrole et de gaz”, a-t-il déclaré.

Les Émirats arabes unis accueilleront la conférence des Nations Unies l’année prochaine, qui tentera de finaliser les accords conclus l’année dernière en Grande-Bretagne et lors des pourparlers égyptiens de cette année.

Les signataires de l’accord de Paris sur le climat de 2015 se sont engagés à atteindre un objectif à long terme consistant à empêcher les températures mondiales d’augmenter de plus de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Les scientifiques l’ont fixé comme plafond pour éviter un changement climatique catastrophique.

António Guterres a déclaré que cet objectif ne restera en vigueur que si le monde parvient à zéro émission nette d’ici 2050.

Le chef du Fonds monétaire international a déclaré à Reuters en marge de la conférence que les objectifs climatiques dépendent de la réalisation d’un prix mondial du carbone d’au moins 75 dollars américains la tonne d’ici la fin de la décennie, et que le rythme des changements dans l’économie réelle était encore “beaucoup trop lent”.

L’Organisation mondiale du commerce, quant à elle, a déclaré dans un rapport publié lundi qu’elle devrait s’attaquer aux barrières commerciales pour les industries à faible émission de carbone afin de lutter contre le rôle du commerce mondial dans la conduite du changement climatique.