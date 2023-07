Le chef de l’ONU déclare que le monde est dans une nouvelle ère marquée par la plus grande compétition entre grandes puissances depuis des décennies

NATIONS UNIES (AP) – Le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré jeudi aux nations du monde que la période de l’après-guerre froide était terminée et que le monde se dirigeait vers une nouvelle ère multipolaire déjà marquée par le plus haut niveau de tensions géopolitiques et de concurrence entre grandes puissances depuis des décennies.

Il a averti que ces divisions minaient la pierre angulaire des Nations Unies – faire en sorte que tous les pays travaillent ensemble pour résoudre les défis mondiaux.

Le chef de l’ONU a relevé une foule de défis – conflits plus complexes et meurtriers, inquiétudes résurgentes concernant une éventuelle guerre nucléaire, inégalités croissantes au sein et entre les pays, terrorisme généralisé, urgence climatique, méfiance croissante envers les institutions publiques et droits de l’homme attaqués à l’échelle mondiale « y compris un recul pernicieux contre les droits des femmes ».

Le secrétaire général a déclaré que l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a rendu encore plus difficile la résolution de ces défis. Et sans nommer la Russie, il l’a clairement critiquée, affirmant que si chaque pays remplissait ses obligations en vertu de la Charte des Nations Unies – qui incluent le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de toutes les nations – « le droit à la paix serait garanti ».

António Guterres a présenté sa sombre vision du monde dans un document d’orientation décrivant son « nouvel agenda pour la paix » aux diplomates des 193 États membres de l’ONU. C’est la tentative de l’ONU de faire face aux nouvelles menaces, a-t-il dit.

Le chef de l’ONU a souligné l’importance cruciale de préserver le multilatéralisme, déclarant : « Dans notre monde fracturé et troublé, il incombe aux États de préserver notre institution universelle, dans laquelle ils ont un intérêt ».

« Le moment d’agir n’est pas lorsque les divisions et les fractures nous ont engloutis », a-t-il déclaré. « Il est temps d’agir. »

L’Agenda pour la paix original a été présenté par le secrétaire général de l’ONU, Boutros Boutros-Ghali, en 1992, après l’éclatement de l’Union soviétique et la fin de sa guerre froide avec les États-Unis. Il s’est félicité de la fin de « l’hostilité et de la méfiance » entre les superpuissances et a souligné comment l’ONU pourrait intensifier son travail sur la diplomatie préventive, le maintien et la consolidation de la paix.

Richard Gowan, directeur de l’ONU pour l’International Crisis Group, a déclaré que cette vision « d’une ONU militante et interventionniste » a été sa politique sous-jacente au cours des trois dernières décennies. Mais il a déclaré que le « Nouvel agenda pour la paix » de Guterres souligne que « la force motrice d’un nouveau multilatéralisme doit être la diplomatie ».

Dans une analyse du nouveau programme, Gowan a déclaré qu’il se concentre sur ce que les pays membres doivent faire et sur la coopération multilatérale dans un monde de plus en plus fragmenté et inégal « dans lequel António Guterres estime que l’ONU doit s’adapter pour faciliter la coopération internationale, et non viser à la diriger ».

L’un des domaines clés de cette nouvelle approche proposée est évident dans les vues du secrétaire général sur les vastes opérations de maintien de la paix de l’ONU, en particulier après le vote du Conseil de sécurité le 30 juin pour mettre immédiatement fin à sa mission de plus de 15 000 hommes au Mali, comme l’exige la junte militaire du pays qui a fait venir des mercenaires du groupe russe Wagner pour aider à combattre une insurrection islamique.

António Guterres a déclaré aux diplomates que si les Casques bleus ont sauvé des millions de vies, « les conflits non résolus de longue date, motivés par des facteurs nationaux, géopolitiques et transnationaux complexes, et une inadéquation persistante entre les mandats et les ressources, ont révélé ses limites ». Pour le dire franchement, a-t-il déclaré, « les opérations de maintien de la paix ne peuvent réussir s’il n’y a pas de paix à maintenir ».

Son programme de paix proposé exhorte les nations à évoluer vers des modèles de maintien de la paix « agiles et adaptables » avec des stratégies de sortie, et à soutenir « l’action d’imposition de la paix par les organisations régionales et sous-régionales », mandatée par le Conseil de sécurité, payée par les États membres de l’ONU et soutenue par des efforts politiques pour promouvoir la paix.

« Aucun continent n’a plus besoin de cette nouvelle génération de missions d’imposition de la paix que l’Afrique », a déclaré António Guterres.

Le « Nouvel agenda pour la paix » est l’un des nombreux documents politiques que le secrétaire général exhorte tous les pays à examiner avant le Sommet du futur qu’il a convoqué en septembre 2024, où l’ONU espère qu’une nouvelle vision pour les années à venir reflétant le monde d’aujourd’hui qui préserve le multilatéralisme sera adoptée.

Après la présentation de Guterres, de nombreux pays ont exprimé leurs premières réactions à l’ordre du jour proposé avec un soutien généralement fort de l’Union européenne et d’autres. Mais l’Égypte a déclaré que certaines propositions étaient trop ambitieuses et la Russie a mis en garde contre l’ingérence dans les affaires intérieures et s’est opposée à l’accent mis par l’agenda sur les droits de l’homme et a qualifié son approche du climat de controversée.

Edith M. Lederer, Associated Press