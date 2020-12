Par Michelle Nichols

NEW YORK, 2 décembre (Reuters) – Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a averti mercredi que l’humanité mène une guerre suicidaire contre la nature et qu’il n’y a aucun moyen de faire face à l’urgence climatique sans le leadership mondial des États-Unis.

Dans un discours d’ouverture à l’Université Columbia à New York, Guterres a déclaré: « L’état de la planète est brisé. »

Il a déclaré que la neutralité carbone mondiale devait être atteinte au cours des trois prochaines décennies, que la finance mondiale devait être alignée sur l’accord mondial de 2015 pour lutter contre le changement climatique et qu’il fallait une percée en matière d’adaptation pour protéger le monde, en particulier les personnes les plus vulnérables. , des impacts climatiques.

Répondant à une question d’un étudiant, Guterres a déclaré: « Je pense qu’il n’y a aucun moyen de faire face à l’urgence climatique dans le monde sans le leadership américain. »

Il a déclaré que l’accord mondial pour lutter contre le changement climatique n’aurait pas été possible sans le leadership du président américain de l’époque, Barack Obama, notant qu’un sommet entre Obama et le président chinois Xi Jinping avait aidé à gagner le soutien de Pékin.

Depuis lors, le successeur d’Obama, Donald Trump, a qualifié le changement climatique de « canular », a remis en question la science et en 2017 a retiré les États-Unis de l’accord mondial sur le changement climatique – une décision qui est entrée en vigueur le 4 novembre. Joe Biden s’est engagé à rejoindre l’accord.

« Je fais confiance au peuple américain pour s’assurer que ce pays assumera le leadership mondial qui est nécessaire pour que l’action climatique soit couronnée de succès », a déclaré Guterres. «Tout ce que vous pouvez faire pour inciter les villes, les États et le gouvernement fédéral à assumer le leadership mondial de l’action climatique est très important.

Un groupe représentant des investisseurs européens et américains avec un actif collectif de 30 billions de dollars le mois dernier a averti qu’en quittant l’accord sur le climat, les États-Unis risquaient de prendre du retard dans la course à la création d’une économie mondiale plus propre.

Biden et Guterres se sont exprimés lundi, discutant de la nécessité d'un « partenariat renforcé » pour lutter contre le changement climatique.