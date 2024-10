Le chef de l’ONU déclare à Israël que le projet de loi bloquant l’agence humanitaire UNRWA à Gaza serait une « catastrophe »

Un projet de loi israélien qui empêcherait l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) de travailler dans la bande de Gaza et en Cisjordanie serait une « catastrophe » s’il était adopté, a déclaré mardi le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.

Guterres a déclaré avoir fait part de ses inquiétudes au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Une telle mesure étoufferait les efforts visant à atténuer les souffrances humaines et les tensions à Gaza, et même dans l’ensemble du territoire palestinien occupé », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Ce serait une catastrophe dans ce qui est déjà un désastre absolu. »

En juillet, le parlement israélien a donné son approbation préliminaire à un projet de loi qui déclarerait l’UNRWA organisation terroriste. Les dirigeants israéliens ont accusé le personnel de l’UNRWA de collaborer avec les militants du Hamas à Gaza.

En réponse aux remarques de Guterres, l’ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, a déclaré à Reuters : « Israël travaille avec des agences humanitaires qui sont réellement intéressées par l’aide humanitaire et non par l’activisme ou, dans certains cas, par le terrorisme ».

L’ONU a déclaré en août que neuf membres du personnel de l’UNRWA pourraient avoir été impliqués dans l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et avoir été licenciés. Ensuite, un commandant du Hamas au Liban – tué le mois dernier lors d’une frappe israélienne – s’est avéré avoir un emploi à l’UNRWA.

L’UNRWA fournit éducation, santé et aide à des millions de Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie. Il entretient depuis longtemps des relations tendues avec Israël, mais les liens se sont fortement détériorés depuis le début de la guerre à Gaza et Israël a demandé à plusieurs reprises la dissolution de l’UNRWA.

REGARDER | Guterres sur la possibilité que l’UNRWA soit bloqué à Gaza : « L’UNRWA… est plus que jamais indispensable », déclare António Guterres Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré que l’interdiction de l’UNRWA serait « une catastrophe dans ce qui est déjà un désastre absolu ». Il a écrit au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour tenter de le dissuader de rédiger une législation visant à bloquer les opérations de l’UNRWA en Israël.

Guterres s’est adressé aux journalistes un jour après le premier anniversaire du déchaînement du Hamas en Israël, au cours duquel quelque 1 200 personnes ont été tuées et environ 250 prises en otages, selon les chiffres israéliens. Plus de 100 otages sont toujours détenus à Gaza par le groupe militant palestinien.

Le secrétaire général a déclaré qu’il était encore temps de mettre un terme à la propagation de la violence.

Il a de nouveau appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban, à la libération de tous les otages pris lors de l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 dans le sud d’Israël et à l’acheminement d’une aide humanitaire aux multitudes qui en ont désespérément besoin.

L’attaque du Hamas a déclenché des représailles d’Israël à Gaza, déclenchant une crise humanitaire dans l’enclave assiégée où les autorités affirment que près de 42 000 personnes ont été tuées.

« Il y a quelque chose de fondamentalement erroné dans la manière dont cette guerre est menée », a déclaré mardi António Guterres.

« Ordonner aux civils d’évacuer ne garantit pas leur sécurité s’ils n’ont pas d’endroit sûr où aller et s’ils n’ont pas d’abri, de nourriture, de médicaments ou d’eau.

Le conflit à Gaza fait craindre une guerre régionale totale, opposant Israël à l’Iran et aux groupes militants qu’il soutient, notamment le Hezbollah libanais. L’armée israélienne a déployé mardi davantage de troupes dans le sud du Liban, signalant une offensive terrestre croissante contre le Hezbollah.

Une femme regarde autour d’elle pendant qu’elle récupère des objets dans le complexe immobilier endommagé de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), dans le quartier d’Al-Sinaa, à l’ouest de la ville de Gaza, le 12 juillet 2024. (Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images)

Gaza dans une « spirale de la mort », selon António Guterres

Guterres a appelé Israël et le Hezbollah à respecter la sûreté et la sécurité des soldats de maintien de la paix de la FINUL dans le sud du Liban.

Il a déclaré que les forces israéliennes opérant à côté d’une position de la FINUL – composée de soldats de maintien de la paix irlandais – avaient quitté le pays après s’être plaint lundi « auprès de différentes entités ». Un responsable de l’ONU a déclaré plus tard que Guterres avait communiqué avec les États-Unis.

Environ 2 000 Libanais ont été tués depuis que le Hezbollah a commencé à tirer sur Israël il y a un an en solidarité avec le Hamas, la plupart tués ces dernières semaines. Guterres a déclaré que le nombre de morts au Liban avait déjà dépassé le nombre de personnes tuées lors de la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006.

António Guterres a déclaré que « le Moyen-Orient est une poudrière avec de nombreuses parties en conflit », ajoutant que le Liban est au bord d' »une guerre totale » et que Gaza est « dans une spirale de la mort ».

Le conflit au Moyen-Orient « s’aggrave d’heure en heure », a déclaré Guterres, et chaque frappe aérienne, lancement de missile et tir de roquette « pousse la paix encore plus hors de portée et aggrave encore les souffrances des millions de civils pris au milieu. «