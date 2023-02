Le chef de l’ONU craint que le monde ne s’enfonce dans une guerre plus large – alors que la Corée du Nord intensifie sa préparation | Nouvelles du monde

Le secrétaire général de l’ONU a averti que le monde pourrait être confronté à un nouveau conflit – alors que la Corée du Nord intensifie sa préparation.

À l’approche du premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Antonio Guterres a déclaré qu’il craignait que le monde ne « s’enfonce dans une guerre plus large » avec les « yeux grands ouverts ».

Il a souligné que la guerre en Ukraine avait sapé la solidarité et la confiance mondiales et a exhorté tous les pays à renouveler leur engagement envers la Charte des Nations Unies, qui appelle au règlement pacifique des différends.

Après que les experts aient défini le Horloge de la fin du monde à 90 secondes avant minuit – le plus proche d’une “catastrophe mondiale” – M. Guterres a exhorté les 193 nations membres de l’assemblée générale à changer leur état d’esprit vis-à-vis de la prise de décision et à regarder “ce qui nous arrivera tous demain – et à agir”.

C’est au lieu d’une pensée à court terme, qu’il a qualifiée d'”irresponsable” et d'”immorale”.

“L’utilisation soi-disant” tactique “des armes nucléaires est absurde”, a-t-il déclaré, appelant les pays dotés d’armes nucléaires à renoncer à l’utilisation en premier de toutes les armes nucléaires.

“Nous courons le risque le plus élevé depuis des décennies d’une guerre nucléaire qui pourrait commencer par accident ou à dessein. Nous devons mettre fin à la menace posée par 13 000 armes nucléaires détenues dans des arsenaux à travers le monde.”

Un nouvel accent sur la réconciliation et la prévention des conflits, qui contribuerait à réduire les menaces actuelles et potentielles, doit commencer en Ukraine, où M. Guterres a déclaré que “les effusions de sang ne cessent de croître”.

Il a également appelé à intensifier les efforts de paix au Myanmar dirigé par l’armée et en Haïti dirigé par des gangs, qui font face à de nouvelles violences et répressions.

Le premier anniversaire de la guerre d’Ukraine est proche



« Perfectionner la préparation à la guerre »

Pendant ce temps, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’est engagé à renforcer la préparation à la guerre du pays.

Lors d’une réunion de la commission militaire centrale du Parti des travailleurs au pouvoir lundi, des discussions sur les questions à long terme concernant la constitution de son armée et les principales tâches de l’armée ont eu lieu.

Se référant à l’Armée populaire coréenne, l’agence de presse KCNA a rapporté : “Il y avait le problème d’étendre et d’intensifier constamment les opérations et les exercices de combat de la KPA pour faire face à la situation actuelle et de perfectionner plus strictement la préparation à la guerre”.

Cela fait suite à une menace de transformer la péninsule en un “énorme arsenal de guerre et une zone de guerre plus critique”, après que le pays a condamné les exercices militaires utilisés par les États-Unis.

Réunion militaire à Pyongyang, Corée du Nord. Photo : KCNA



Jeudi, il a cité une visite en Corée du Sud du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin – qui a déclaré que les deux pays élargiraient les exercices militaires et déploieraient des porte-avions et des bombardiers à longue portée – pour contrer le développement des armes de la Corée du Nord et empêcher une guerre.

Interrogé sur les tensions avec la Corée du Nord, M. Austin a déclaré que les États-Unis étaient déterminés à défendre la Corée du Sud et à promouvoir une plus grande sécurité et stabilité.