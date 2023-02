Le chef de l’ONU craint que le monde ne se dirige vers une guerre plus large

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Le chef des Nations Unies a averti lundi que le monde était confronté à une convergence de défis “sans précédent dans nos vies” et a exprimé sa crainte d’une guerre plus large à l’approche du premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré que les experts qui ont étudié l’état du monde en 2023 ont réglé l’horloge de la fin du monde à 90 secondes avant minuit – le plus proche jamais d’une “catastrophe mondiale totale”.

Il a souligné la guerre en Ukraine, “la catastrophe climatique galopante, les menaces nucléaires croissantes”, le fossé grandissant entre les nantis et les démunis du monde, et les “divisions géopolitiques épiques” sapant “la solidarité et la confiance mondiales”.

Dans un discours de grande envergure, Guterres a exhorté les 193 pays membres de l’Assemblée générale à changer leur état d’esprit sur la prise de décision en passant d’une réflexion à court terme, qu’il a qualifiée d'”irresponsable” et “immorale”, à “ce qui va nous arriver à tous”. demain – et agissez.

Il a déclaré que le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme de cette année devrait servir de rappel que le fondement des droits inaliénables de tous les peuples est “la liberté, la justice et la paix”.

Guterres a déclaré que la transformation nécessaire aujourd’hui doit commencer par la paix, en commençant par l’Ukraine – où malheureusement, a-t-il dit, les perspectives de paix “continuent de diminuer” et “les chances d’une nouvelle escalade et d’un bain de sang continuent de croître”.

“Je crains que le monde ne soit pas somnambule dans une guerre plus large. Il le fait les yeux grands ouverts », a-t-il déclaré.

Le monde doit travailler plus dur pour la paix, a déclaré Guterres, non seulement en Ukraine mais dans le conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies « où la solution à deux États s’éloigne de jour en jour », en Afghanistan où les droits des femmes et des filles “sont piétinés et les attaques terroristes meurtrières se poursuivent” et dans la région du Sahel en Afrique où la sécurité se détériore “à un rythme alarmant”.

Il a également appelé à intensifier les efforts de paix dans le Myanmar dirigé par l’armée qui fait face à de nouvelles violences et répressions, en Haïti où les gangs tiennent le pays en otage, “et ailleurs dans le monde pour les deux milliards de personnes qui vivent dans des pays touchés par des conflits et crises humanitaires ».

Le secrétaire général a déclaré qu’il était temps pour tous les pays de se réengager envers la Charte des Nations Unies, qui appelle au règlement pacifique des différends, et à un nouvel accent sur la prévention des conflits et la réconciliation.

Le nouvel Agenda des Nations Unies pour la paix, a-t-il dit, appelle à « une nouvelle génération de missions d’imposition de la paix et d’opérations antiterroristes, dirigées par des forces régionales », avec un mandat du Conseil de sécurité de l’ONU qui peut être appliqué militairement et un financement garanti. “L’Union africaine est un partenaire évident à cet égard”, a-t-il ajouté.

António Guterres a également déclaré qu’il était temps pour les pays dotés d’armes nucléaires de renoncer à la première utilisation de toutes les armes nucléaires, y compris les armes nucléaires tactiques, une utilisation possible que la Russie a évoquée en Ukraine.

“L’utilisation soi-disant “tactique” des armes nucléaires est absurde”, a-t-il déclaré. “Nous sommes au plus haut risque depuis des décennies d’une guerre nucléaire qui pourrait commencer par accident ou à dessein. Nous devons mettre fin à la menace posée par les 13 000 armes nucléaires détenues dans les arsenaux du monde entier. »

Quant au système financier mondial, António Guterres a appelé à une “transformation radicale” pour placer les besoins des pays en développement au centre de chaque décision.

Il a souligné l’augmentation de la pauvreté et de la faim dans le monde, les pays en développement obligés de payer cinq fois plus pour emprunter de l’argent que les économies avancées, les pays vulnérables à revenu intermédiaire privés de financement concessionnel et d’allégement de la dette, et les 1% les plus riches de la population mondiale capturant “presque la moitié de toutes les nouvelles richesses de la dernière décennie.

Les banques multilatérales de développement doivent changer leur modèle commercial pour investir davantage de capitaux dans les pays en développement afin d’atteindre les objectifs de l’ONU, notamment l’élimination de l’extrême pauvreté et la lutte contre le changement climatique, a déclaré António Guterres.

António Guterres a déclaré aux diplomates que 2023 doit également être “une année d’action climatique révolutionnaire”, et non d’excuses ou de petits pas – et qu’il ne doit plus y avoir “d’avidité sans fond de l’industrie des combustibles fossiles et de ses catalyseurs”.

Le monde doit se concentrer sur la réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique au cours de cette décennie, ce qui signifie une action beaucoup plus ambitieuse pour réduire la pollution par le carbone en accélérant la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, en particulier dans les 20 économies mondiales les plus riches du monde, a-t-il déclaré.

Cela signifie également réduire les émissions des secteurs industriels les plus émetteurs – acier, ciment, transport maritime et aviation, a-t-il déclaré.

Guterres avait un message spécial pour les producteurs de combustibles fossiles qui, selon lui, s’efforcent d’augmenter la production “et d’engranger des profits monstres”.

“Si vous ne pouvez pas définir un cap crédible pour le net zéro, avec des objectifs de 2025 et 2030 couvrant toutes vos opérations, vous ne devriez pas être en affaires”, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général a invité tout dirigeant du gouvernement, des entreprises ou de la société civile au sommet Ambition climatique qu’il convoque en septembre – avec une condition.

“Montrez-nous une action accélérée au cours de cette décennie et des plans ambitieux renouvelés de zéro net – ou s’il vous plaît ne vous présentez pas”, a déclaré Guterres.